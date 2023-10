¿Cuánto dura la recuperación de Juan Guillermo Cuadrado tras recaer en una lesión?

El presente y futuro de Juan Guillermo Cuadrado no solo suena y retumba en Italia, sino que también en Colombia, pues, luego de ausentarse por lesión en los duelos contra Uruguay y Ecuador, ahora, el ‘cafetero’ habría sufrido una recaída que extiende considerablemente su tiempo de recuperación.

Según lo publicó en las últimas horas el reconocido portal italiano, ‘Gazzetta dello Sport’, el futbolista colombiano no habría resuelto del todo sus problemas físicos, sufriendo otra recaída en el tendón de Aquiles izquierdo, que como mínimo lo ausentaría de los próximos duelos con Torino en Serie A y Salzburgo por Champions League.

"Como toda tendinitis que afecta a músculos que no pueden descansar, la recaída no es inusual. Hay que tener cuidado de que la inflamación crónica no produce daño en la estructura del tendón. En casos muy graves, el daño en el tendón puede incluso producir un evento agudo, una rotura. Este es el caso de Spinazzola en el Campeonato de Europa de 2021, cuando inmediatamente se manifestó la rotura del tendón de Aquiles", complementó el medio local, que analizó el actual problema físico de Juan Guillermo Cuadrado.

Y es que, con un par de semanas en Milán después de su paso por la Juventus de Turín, el colombiano solo ha podido disputar cuatro juegos con Inter, en los que consumó 97 minutos en total y una asistencia. Además, es importante resaltar que su juego ha sido relevante dentro del esquema del cuadro dirigido por Simone Inzaghi en lo que va de corrida la presente temporada.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano que milita en el Inter de Milán. Instagram @inter

¿Cuánto tiempo podría durar la recuperación de Juan Guillermo Cuadrado?

Así como lo detalló la ‘Gazzetta dello Spot’, soportado en la opinión del profesor Alessandro Massé, director de Ortopedia, el jugador ‘cafetero’ podría estar disponible entre quince y veintiún días, como fecha tentativa.

"La recuperación depende mucho del grado de la lesión e inflamación. Si la lesión es de bajo grado, con inflamación modesta en ausencia de daño estructural, los tiempos de recuperación pueden ser de 2-3 semanas, siempre considerando el riesgo de recaída. Obviamente es imposible contextualizar sin conocer los datos instrumentales. pero en los casos de inflamación más graves, la recuperación puede tardar meses, precisamente porque la recaída siempre está a la vuelta de la esquina", citó el portal italiano.

Juan Guillermo Cuadrado es una de las figuras de la Selección Colombia. AFP

¿Juan Guillermo Cuadrado podría ser convocado a la selección?

De llegar a cumplir las dos o tres semanas, como tiempo de recuperación, el colombiano estaría regresando a las canchas el 9 de noviembre aproximadamente.

Teniendo en cuenta que el siguiente compromiso de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas será el 16 de ese mismo mes, en el Metropolitano de Barranquilla contra Brasil, ya dependería completamente de la decisión que tome el profesor Néstor Lorenzo, analizando ítems como rodaje, ritmo y demás.