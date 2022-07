‘Cucho’ Hernández, feliz en la MLS: “Quiero hacer mi propia historia, todo va por buen camino”

Juan Camilo Hernández está brillando con el Columbus Crew, de la MLS, con cuatro goles en sus primeras tres presentaciones con su nuevo equipo en el fútbol internacional.

El ‘Cucho’ está dando de qué hablar en el campeonato norteamericano y por eso se mostró contento y satisfecho con el trabajo que viene haciendo con su equipo.

“Quiero hacer mi trabajo, quiero hacer mi propia historia. Todo va por el camino correcto. Debo seguir trabajando duro y espero que todo salga muy bien”, afirmó de entrada el delantero risaraldense en charla con los medios oficiales de la MLS.

Además, Hernández contó que se siente bien con la decisión de ir al Columbus Crew, tras su paso por el Watford, de Inglaterra.

“Ha sido una gran experiencia hasta ahora. Me gusta que tomé la decisión de venir a la MLS. Todo va bien hasta ahora, gracias a la forma en que el club me ha ido incorporando a mí, a mis compañeros y al cuerpo técnico. Estoy feliz y espero que los buenos tiempos sigan llegando”, agregó.

Por otra parte, el ‘Cucho’ no se pone alguna cifra de goles y simplemente se centra en lo que será partido a partido con la camiseta del Columbus Crew.

“No me gusta especular sobre cosas que no puedo controlar. Vivo en el presente y estaba concentrado en este juego y pude anotar y pudimos ganar. Mi mente solo está enfocada en el partido del próximo sábado”, dijo.

Para terminar, el delantero colombiano contó que se siente bien jugando en la posición que lo están usando en el campo de juego.

“Estoy jugando en una posición que me gusta mucho como delantero. No soy un delantero al que le gusta estar dentro del área. Me gusta salir y hacer combinaciones y tratar de sorprender. Eso ha sido fundamental para que las cosas vayan bien. Es importante seguir mejorando para que las cosas vayan aún mejor”, finalizó.