Cuéllar: “El pasado es pasado, seguiré trabajando para ganarme un cupo en la Selección Colombia”

El mediocampista, de buen presente en el Flamengo, de Brasil, habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su ausencia en Rusia, la nueva legión de colombianos en el equipo ‘carioca’ y las metas que se trazó a futuro.

El colombiano Gustavo Cuéllar, de 25 años, lleva dos temporadas y media consolidándose como uno de los líderes en el mediocampo del Flamengo, de Brasil, uno de los equipos más grandes de ese país y del continente.

En junio, Cuéllar renovó su vínculo con el equipo ‘carioca’ hasta 2022 y recibió una placa por haber llegado a los 100 partidos con la divisa ‘rojinegra’.

Sus buenas actuaciones, además, han despertado la admiración de la prensa brasileña y le han merecido el llamado para integrar el exitoso proceso de esta Selección Colombia que dirige José Pékerman y que ha asistido a dos mundiales seguidos.

Pese a no haber integrado la lista de 23 seleccionados para el Mundial de Rusia 2018, Cuéllar, lejos de sentir rabia o frustración, asegura que en su momento respetó la decisión y que volverá a luchar para ganarse un cupo dentro del equipo y participar en el Mundial de Catar 2022, su nuevo objetivo.

Aunque tiene la cabeza puesta en Flamengo, el nacido en Barranquilla, Atlántico, también se permite soñar con la posibilidad de llegar a un equipo grande de Europa, como Real Madrid o Barcelona. No lo ve lejos y para eso trabaja fuerte desde ahora.

¿Cómo ha empezado este segundo semestre del año con Flamengo?

“Muy bien. El domingo vencimos 2-0 a Botafogo y seguimos de líderes. El primer juego lo perdimos (1-0 con Sao Paulo), pero nos recuperamos en el partido pasado, para empezar a sumar victorias de visitante, que también cuentan mucho para el objetivo final que tenemos”.

Ya son cuatro colombianos en el equipo: Marlos Moreno, Orlando Berrío, Fernando Uribe y usted, ¿cómo ha sido la convivencia?

“Ha sido muy buena. Los colombianos nos apoyamos mucho cuando estamos fuera del país y entre nosotros no ha sido la excepción. La verdad eso tiene que motivar mucho, a los jugadores colombianos nos quieren acá en Brasil porque tenemos calidad”.

¿Cómo ha visto a Marlos, un jugador joven que no ha logrado todavía demostrar todas sus condiciones? ¿Lo aconseja?

“Marlos, pese a su juventud, tiene muchísima calidad, todos lo sabemos. Es un jugador maduro que ha pasado por varios equipos en Europa, acá lo ha hecho muy bien y ha tenido la confianza del entrenador, que es algo muy importante. Espero que le siga yendo bien”.

¿Y qué impresión se ha llevado de Fernando Uribe, que llegó recientemente?

“A Uribe lo había enfrentado varias veces en Colombia, es una gran persona y vino a aportar a un equipo que ya está formado y sabe a lo que juega. Va a ser muy importante en la temporada, es un goleador, el grupo lo ha acogido muy bien y ojalá resalte sus condiciones, que tiene muchísimas”.

En Brasil los medios se extrañaron porque usted no fue tenido en cuenta para el Mundial de Rusia 2018, ¿qué opinión le merece a usted la no convocatoria con la Selección Colombia?

“Estaba en muy buen nivel cuando salió la convocatoria, pero son decisiones técnicas y se tienen que respetar. Seguiré trabajando de la misma forma, trataré de mantener mi nivel acá en Brasil, que no es fácil porque es un fútbol muy competitivo, y buscaré estar en la Selección, que es el sueño y el orgullo de todo jugador colombiano. El pasado es pasado y ahora tengo que pensar en Catar, y me debo ganar un cupo desde las Eliminatorias”.

¿Usted siente que lo han valorado más en Brasil que en Colombia?

“No, creo que en Colombia me supieron valorar en el Deportivo Cali y en Junior y creo que por lo hecho allá, hoy estoy en un gran equipo como Flamengo. Obviamente, al jugador colombiano lo valoran más cuando se va, pero eso es normal en el fútbol, pasa en todo el mundo y es con lo que hay que tratar de vivir”.

Se ha dicho que José Pékerman no seguiría al frente de la Selección Colombia, ¿usted cree que debe continuar el proceso o es momento de un cambio?

“El ‘profe’ ha hecho cosas muy buenas por el fútbol colombiano, nos dio un estatus que la Selección hace tiempo no tenía. Eso ha sido muy positivo para el equipo y para Colombia en sí. La Selección también tiene que ver en que haya muchos colombianos en Brasil. Además, llevar al equipo a dos mundiales seguidos es algo muy positivo. Si continúa (José Pékerman) le desearé lo mejor y sino, el que llegue, que lo iguale o lo supere. Como jugador que ha hecho parte de este proceso, me siento muy orgulloso cuando fui llamado y cuando no, lo acepté de la mejor manera. Que sea lo mejor para la Selección”.

¿Cuáles son sus metas? ¿en dónde se ve en el futuro?

“Mis metas son muy claras. Primero es consolidarme en este equipo, después que me llamen a la Selección, por mi trabajo dentro del campo, y después, obviamente, pensar en Europa, que es lo que todo jugador quiere y sueña. Trataré de cumplir mis metas a corto y largo plazo”.

¿En qué equipos de Europa le gustaría jugar?

“Los sueños, a veces, están más allá de la realidad y de las expectativas, pero sueño con jugar en Barcelona, en Real Madrid, en Bayern Múnich, y bueno, tengo calidad, buscaré aumentar mi nivel año a año, partido a partido, para cumplir ese sueño. La liga inglesa me llama mucho la atención, la española también, porque están los mejores del mundo allá, y yo espero poder cumplir esos sueños”.

