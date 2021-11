Dairon Asprilla: "Casi le pegan un botellazo a mi mamá, estaba en el camerino y no podía hacer nada"

Dairon Asprilla es el hombre de moda en el continente y no es para menos, luego de firmar un golazo de chilena con Portland Timbers, de la MLS, frente a San José Earthquakes, el pasado jueves. El tanto de gran factura, del colombiano, se perfila como uno de los candidatos a luchar por el Premio Puskás.

Y es que, a pesar de llevar varios años en las toldas del elenco estadounidense, el chocoano, de 29 años, tuvo su paso en el fútbol colombiano, en donde no recibió la continuidad esperada, y esa fue una de las razones por las cuales decidió marcharse de su último club en el país, Millonarios.

El delantero inició su carrera en 2011, cuando hizo parte de Atlético Nacional, luego, pasó por Alianza Petrolera y allí jugó entre 2012 y 2014, se fue a Portland, su actual club, regresó para jugar en Millonarios en 2016, pero solo duró una temporada, en la que no dejó huella y terminó marchándose, nuevamente, al club estadounidense.

"Con Millonarios todo fue muy difícil con respecto al club, a sus hinchas, llegué en un momento en donde había fricción entre los aficionados y los directivos", inició Asprilla, cuando conversó con Gol Caracol, sobre su marcha del elenco 'embajador'.

Y, añadió que una de las razones por las cuales no quiso continuar en el equipo que era dirigido por el uruguayo Rubén Israel y, que luego pasó a manos del argentino Diego Coca, tuvo que ver con su madre.

"Habían agresiones a los jugadores, viví un momento muy difícil, en el cual jugué un partido y mi mamá estaba en la tribuna y casi como que le pegan un botellazo. Fuera de como me sentía ahí, quería volver acá (a Portland) y después de pasar eso, hablé con mi madre; estaba muy frustrado porque yo me encontraba en el camerino y no podía hacer nada con ella", reveló el delantero del Portland Timbres.

Tras ese incidente y viendo la poca continuidad en el equipo azul de Bogotá, Asprilla tomó una decisión, "hablé con el presidente y le dije que no pensaba en coger dinero ni nada, simplemente me quería ir, le dije que si aceptaba esa decisión se le iba a agradecer y así fue".

Desde la marcha del exjugador de Atlético Nacional y Alianza Petrolera, rumbo a 'The Timbers', el colombiano no se ha planteado la posibilidad de dejar su actual club, pero es consciente de que si tiene la oportunidad, de nuevamente jugar en Millonarios, lo tomaría.

"Si se me da la oportunidad algún día, no lo veo mal en ningún momento; soy futbolista y es mi trabajo. Si en algún momento se da, lo tomaría", finalizó Dairon Asprilla.