Dairon Asprilla: "¿El Premio Puskás? Me gustaría estar nominado, sé que es un lindo gol"

Apenas han transcurrido cinco días desde que Dairon Asprilla, delantero colombiano al servicio de Portland Timbers, pintara una gran obra de arte en el estadio Providence Park, de los Estados Unidos. Su víctima fue San José Earthquakes y desde entonces "han sido días de felicidad". Todo por un golazo para repetir una y otra vez y que seguramente se vio en diferentes latitudes del mundo.

Así lo expresó el propio artillero colombiano a Gol Caracol. El delantero, de 29 años, no ha parado de recibir reconocimientos por su tanto de chilena y son varios quienes lo catalogan como uno de los mejores del año 2021.

Además, el delantero no ocultó su deseo de estar nominado al Premio Puskás; que, a decir verdad, podría ser un fuerte candidato. También señaló cómo vivió el momento exacto de la anotación, entre otras cosas.

Cabe mencionar que, Asprilla Rivas se forjó como delantero en Atlético Nacional y debutó como profesional en 2011, luego, tuvo un paso por Alianza Petrolera entre 2012 y 2014, y de allí alzó vuelo a tierras extranjeras para pertenecer a las filas del Portland, su actual club; sin embargo, regresó en 2016 para vestir los colores de Millonarios por una temporada y después volvió al club estadounidense.

Dairon, felicitaciones por el golazo que marcó con Portland; ¿Cómo han sido los últimos días?

"Han sido días de felicidad, de ver a mi familia feliz, escribiéndome, llamándome, de ver en la forma en que ellos se sienten. Creo que es un momento increíble tanto para mí, como para ellos, lo he disfrutado mucho. Pero nada, con los pies en la tierra y sabiendo de que vienen cosas mejores, de que tenemos otros partidos por ganar".

¿Qué le pasó por su mente al momento de firmar esa gran obra de arte?

"La verdad no me lo esperaba, pero quedó la oportunidad de marcarlo y gracias Dios se dio. Después de ello, pensé mucho en mi padre, creo que de donde sea que él esté me ha dado la fuerza de poder seguir, y a pesar de que es difícil su pérdida, he tratado de sacar fuerzas de donde no doy más, para poder seguir luchando y tener un mejor futuro. Este gol y como muchos otros, son dedicados a mi padre".

Are you kidding?! 🤯



Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0 — Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021

¿Práctica la chilena o fue una reacción espontánea?

"En el entreno lo he practicado, ya he hecho uno que otro. Ya había anotado un gol de chilena en el segundo equipo de Portland y quería hacerlo en el primero".

Su gol fue comparado con los de la leyenda Zlatan Ibrahimovic, ¿Cómo lo ha tomado?

"Siempre será gratificante que pasen cosas como esas, sabemos la clase de jugador que es él y que se compare un gol mío con uno de él, es gratificante. Esto te deja ver el trabajo que se ha hecho hasta el momento y no ha sido en vano, he hecho las cosas bien".

¿Muchos reconocimientos desde entonces? ¿Se ilusiona con el Premio Puskás?

"Han habido muchos reconocimientos. En cuanto al Premio Puskás, que sea lo que Dios quiera, y si es de que mi gol este peleando algo como eso, sería muy importante en mi carrera y algo muy lindo. Me gustaría estar nominado; estoy tranquilo y sé que es un lindo gol".

¿Siente que se encuentra en el mejor momento de su carrera?

"Esta es mi mejor temporada, el tiempo que llevo acá ha sido por muchas razones, he tenido personas cercanas que me han apoyado y aconsejado. Este año ha sido increíble para mí, siempre he tratado de dar lo mejor de mí y se me han dado las cosas".

¿Qué balance hace entre el fútbol colombiano y la MLS?

"Esta es una liga (MLS) agresiva y más física, que está en crecimiento, es una gran oportunidad estar acá. Nuestro fútbol es más técnico, más calmado, pero siempre estará en mi mente, de allí surgí y se me dio la oportunidad de ser profesional. Ambas ligas son muy buenas".

¿Le quedan sueños por cumplir, respecto al fútbol?

"Desde que salí de mi Chocó, ya he cumplido dos; quería pasar por Atlético Nacional, del equipo del que soy hincha, y jugar en el exterior. Me llama mucho la atención jugar en Europa, hay que seguir trabajando y dar lo mejor de mí para cumplir ese sueño".