¡Damir Ceter alza la mano en Italia!: "me motiva ver bien acá a Luis Fernando Muriel y Duván Zapata"

En las ultimas horas, Damir Ceter figuró en la Serie B, tras haber anotado un gol en el empate 1-1 frente al Monza, uno de los equipos que están peleando el ascenso a la primera división del fútbol italiano.

Damir Ceter, 'vivito y coleando': volvió a sonar con el Pescara, en la Serie B del fútbol italiano

El jugador vallecaucano, de 23 años, quien arribó al territorio italiano el 22 de enero del 2018, habló con GolCaracol.com sobre su experiencia allí y lo que significó este nuevo tanto en su carrera.

De igual forma, Ceter habló de los colombianos que brillan en la Serie A como son los casos de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, de Atalanta, quienes ponen en alto los colores de Colombia en el exterior.

¿Qué puede decir sobre su gol en la última fecha?

"Afortunadamente pude marcar contra Monza, que es uno de los equipos favoritos para ascender. Por suerte, siempre hago buenas actuaciones con esos rivales que son favoritos en el papel. Y pues tuve la fortuna de marcar después de tres meses, estoy muy contento".

Publicidad

Porto, con Luis Díaz y Mateus Uribe quiere seguir en la batalla: se mide al Chelsea, por Champions

¿Se ha sentido cómodo en el fútbol italiano?

"Todavía me cuesta un poco acostumbrarme a la táctica, obviamente acá los entrenadores son muy tácticos, le gustan que los entrenamientos sean con la máxima concentración, tener las mayores alternativas para uno entrar a la cancha y saber qué hacer en caso de que el rival cambie el modulo".

¿Cómo ha sido todo este tiempo en su primera experiencia europea?

"Al inicio tuve dificultades, porque acá te piden mucho trabajo defensivo, estar muy concentrados en cada trabajo que hace el entrenador, toca estar todos los días al 100 por ciento".

¿Ha tenido la posibilidad de hablar con alguno de sus compatriotas que hacen parte de la Serie A y que se están destacando?

Publicidad

"Desafortunadamente no he tenido ese privilegio, dado que ellos son mucho más grandes que yo, y por lo tanto no he podido tener una conversación con ellos, o incluso un amigo que nos pueda acercar".

Róbinson Zapata: “Estoy contento y agradecido con Santa Fe, se da en un momento adecuado”

¿Le gustaría quedarse en el fútbol italiano o prefiere emigrar a otra liga?

"Me gustaría quedarme acá en Italia, me motiva ver a los colombianos como Luis Muriel , Duván Zapata , Juan Guillermo Cuadrado , quienes han tenido buena acogida y se han desempeñado de una manera increíble. Y no es por nada, creo que el jugador colombiano aquí se siente bien y acogido. Para mi sería lo mejor quedarme aquí. Igual si hay otras ofertas o mejores oportunidades, se estudiarían".

Miguel Enrique París Gallego

Especial para GolCaracol.com

En Twitter: @SoyMiguelParis