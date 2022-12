Damir Ceter: “Por ahora no pienso en regresar a Colombia, quiero consolidarme en Europa”

El delantero colombiano, que pertenece al Cagliari y acabó de terminar la temporada jugando con el Olbia de la tercera división de Italia, habló con GolCaracol.com de su presente y las metas que tiene.

Damir Ceter sorprendió a todos a principio de esta temporada cuando fue anunciado como jugador del Olbia Calcio, equipo de la tercera división del fútbol italiano.

Aquel delantero que brilló en el Torneo Águila con el Deportes Quindío, con tan solo 18 años y fue una de las promesas de la Selección Colombia junto a Juan Camilo Hernández, del Suramericano Sub-20 de 2017, dio el salto al Viejo Continente al año siguiente luego de ser fichado por Cagliari. En la mitad de esto tuvo un breve paso por SantaFe, en el que no pudo brillar.

Apodado ‘Goliat’, sus 1.90 metros de estatura no le impiden tener velocidad, regate y potencia cada vez que pisa el área. Y eso es precisamente lo que quiere mostrar en cada oportunidad que le den de jugar. Además, sabía que necesitaba una temporada sin contratiempos para demostrar todo su fútbol.

“Fue el proyecto que escogí, no me arrepiento. Olbia es un equipo satélite del Cagliari y todo el tiempo estuve en permanente comunicación con ellos. Siempre estuvieron muy atentos de mi temporada”, le contó Ceter desde Italia a GolCaracol.com.

¿No fue un retroceso irse a jugar a la tercera división?

“Todos pensaban eso, inclusive yo también llegué a pensarlo, pero realmente es un torneo muy competitivo. Jugué contra equipos que han estado en la Serie A, con estadios llenos y jugadores profesionales”.

¿Cuáles son sus metas ahora?

“Espero que lo hecho en Olbia me haya servido para estar la próxima temporada en el Cagliari, tengo contrato con ellos hasta el 2021, u otro equipo de la Serie A. Ellos estuvieron muy pendientes de mí. Tengo contacto con el presidente y el entrenador ha seguido mi proceso aquí”.

¿Ha recibido ofertas del fútbol colombiano?

“No, y mi meta a corto, mediano y largo plazo es consolidarme en Europa. Por ahora no pienso en volver”.

¿Cómo ha sido su adaptación en Italia, comparte con más colombianos?

“Ya estoy más acostumbrado. Vivo con Jefferson Vergara, quien también juega en el Olbia y me ha ayudado mucho en adaptarme a Italia, es mi ‘pana’”.

¿Ha hablado con Duván Zapata?

“Mucha gente me compara con él, pero la verdad no tengo contacto. En algún momento compartimos representantes, pero no más. Aunque me alegra mucho su momento, mi objetivo también es ese, jugar en la Selección y dejar el nombre de Colombia en alto cada vez que piso una cancha”.

¿Quién es su referente?

“Desde pequeño, cuando inicié en la escuela Boca Juniors de Cali, Zlatan Ibrahimović ha sido mi referente. Lo que hace en el terreno de juego no se lo he visto a nadie, como él, también espero algún día jugar en la Premier League, es mi mayor anhelo”.

¿Qué balance hace de la temporada?

“Muy buena, tengo un gran presente y estoy contento porque jugué por primera vez más de 30 partidos (marcó 10 goles), pude demostrar todo mi talento y como dije desde que llegue aquí, ‘este solo es el primer paso para que se vengan las cosas grandes’.

