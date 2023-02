Daniel Bocanegra, entre su adaptación a Nacional, de Uruguay, y sus negocios en Colombia

Uno de los colombianos que más se ha destacado en el sur de nuestro continente ha sido Daniel Bocanegra . El tolimense llegó hace poco a Nacional de Uruguay, emprendiendo una nueva aventura en el extranjero. Por eso, el jugador compartió en declaraciones sobre cómo ha sido su adaptación y reveló detalles de su vida personal.

El pasado domingo 5 de febrero, Daniel Bocanegra se estrenó con los 'albos' ingresando desde la banca. Al minuto 77, el lateral saltó al gramado del estadio Gran Parque Central para ocupar el lugar de Diego Polenta. Si bien fueron sus primeras acciones con su nueva camiseta, el colombiano tuvo la fortuna de debutar con una victoria 2-1 sobre Liverpool (URU).

Y es que Bocanegra apenas se está conociendo con sus compañeros y poniéndose a punto, así lo hizo saber en una entrevista con el medio 'Ovación', de Uruguay: “Llegué un poquito tarde a la pretemporada, me faltaba ritmo. Ahora con más ritmo estoy más fuerte. Los desplazamientos en el lateral son mucho más largos. La idea es ser fuerte físicamente, marcar y llegar mucho al ataque, que es lo que se necesita de un lateral. A veces la edad no viene sola, uno se va acomodando a eso".

Y es que más allá de su condición física, el jugador confesó que el jugar por la banda también le afectó un poco, puesto que llevaba tiempo sin jugar en esa zona: “En los primeros partidos acá me pusieron de lateral. Es una posición que tiene mucho recorrido, llevaba mucho tiempo sin jugar en esa zona, cerca de seis años; pero si necesitan estoy a la orden para cumplir esa función sin problemas, la conozco, fue donde comencé y me di a conocer".

Cabe resaltar que Bocanegra siempre se ha caracterizado por su polivalencia y destacar en varias posiciones dentro del terreno de juego. Justamente sobre este tema, comentó que "también he jugado como zaguero y de volante central. La decisión es de los profesores. En Libertad empecé jugando como volante central, siendo el más retrasado, el que se metía atrás para ir a buscar la pelota. Y este último año jugué como defensa central”.

En cuanto a su familia, su esposa y sus hijas todavía no han arribado a territorio 'charrúa', sin embargo, él las espera con ansias, ya que “no es bueno ni me gusta estar solo tanto tiempo. Estoy deseando que lleguen, ya hace mucho tiempo que estoy solo. Estoy acostumbrado a estar en familia y me cuesta”.

Finalmente, habló sobre su tierra natal, Purificación, Tolima, revelando que ahí tiene unos cuantos negocios que complementa su vida como futbolista: "De chico trabajé ahí con toda mi familia, ahorita tengo alguna inversión en ese tema, donde trabaja mi familia, y también en el tema de la ganadería”.