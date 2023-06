Daniel Luna: "Mallorca hizo efectiva la opción de compra por mí; me siento feliz y agradecido"

Tras varios meses de incertidumbre acerca de si el Mallorca haría o no efectiva su opción de compra por Daniel Luna, fue el mismo colombiano quien confirmó el movimiento con el conjunto español, quien valoró la posibilidad y la ejecutó, haciéndole un contrato por cuatro años al futbolista de 20 años.

Así como lo comentó el mismo jugador ‘cafetero’ en ‘Zona Libre de Humo’, Mallorca terminó haciendo efectiva la opción de compra, a pesar de varias semanas de silencio, en las que lo puso a dudar, al igual que el Deportivo Cali.

“Siento mucha felicidad, no puedo estar más feliz porque es una noticia muy importante para mí y la familia que nos dejan solo sentimientos de felicidad y agradecimiento con Dios. Han sido días difíciles la verdad porque el Mallorca no había tenido mucha comunicación conmigo ni con mi representante, sabíamos que tenían fecha hasta el 15 de junio, pero después del Mundial no habían dicho nada y yo también estaba con muchas dudas y expectativas sobre lo que iba a pasar, pero siempre confiando en en mis capacidades y gracias a Dios se logró”, indicó inicialmente Luna.

Sumado a eso, también explicó lo que será su situación contractual con el conjunto español, luego de comunicarle la importante decisión: “En principio el contrato con Mallorca es por 4 años. Todavía hay mucho por mejorar, estoy en un proceso de aprendizaje, voy con muchas ganas de aportarle mi talento al equipo y de conseguir muchas cosas en una gran liga. Estoy muy feliz, es una noticia muy importante para mí y mi familia ese traspaso, me llena de mucha motivación”.

Daniel Luna en la sede de entrenamiento del Mallorca. @RCD_Mallorca

Publicidad

Sin embargo, más allá del pulgar arriba por parte de Mallorca para contratarlo, Daniel Luna explicó que las cosas no siempre fueron positivas, siendo el regreso al conjunto ‘azucarero’ una de sus posibilidades: “Regresar al Deportivo Cali para mí era una posibilidad porque todo era incierto, pero siempre trato de estar con la mentalidad positiva en el presente, enfocarme en el día a día y eso fue lo que hice, disfrutar el tiempo que estaba allá sin pensar lo que iba a pasar, en cada entrenamiento, cada partido y al final eso recompensa”.

*Otras declaraciones:

¿Cómo resume sus primeros meses en Mallorca?

“Fueron tiempos difíciles porque llegué lesionado por lo que me pasó en el Sudamericano, entonces el hombro, el tobillo y el tiempo del préstamo era muy corto, prácticamente fue más lo que dure lesionado y en recuperación que entrenando y jugando, pero los partidos que jugué gracias a Dios me fue muy bien, fueron partidos importantes en los que busque agarrar la idea rápido de lo que pedía y quería el profe, la idea de juego del equipo y eso fue importante para aportarles a ellos”.

Publicidad

¿Ya había charlado con su familia sobre cómo se van a instalar en España?

“Todo es prematuro, no hemos tenido tiempo de sentarnos con mi familia a pensar lo que vamos a hacer, no habíamos querido tocar esos temas porque no se sabía nada, todo era incierto, pero estamos muy contentos por la noticia, ya nos sentaremos a hablar a pensar cosas, pero enfocarnos en lo que ahora es realmente importante que es el Mallorca”.

¿Qué balance le deja su paso por el Cali?

“El Deportivo Cali siempre va a ser el club de mis amores, el club que me dio la oportunidad de niño, que me vio crecer y me da alegría haberle dejado algo como agradecimiento, aunque sea poco o mucho, lo importante es haberles devuelto todo eso que ellos me brindaron y siempre estaré agradecido”.

“El balance que dejo es una montaña rusa de emociones porque viví lo mejor que es salir campeón, pero también viví lo no tan bueno que fue un año difícil, que no nos fue muy bien a todos, pero me quedo con la satisfacción que siempre lo di todo no me ahorré nada”.