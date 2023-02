Daniel Luna: “Mucha felicidad, ilusión y ganas; el Mallorca es un paso importante en mi carrera”

Daniel Luna ya alistó sus maletas y va rumbo a España para ponerse a las órdenes del Mallorca, su nuevo equipo, el primero en el fútbol internacional.

Y antes de tomar el avión rumbo al ‘Viejo Continente’, el talentoso volante vallecaucano atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, para hablar de sus expectativas de este reto en su carrera deportiva.

“Terminando de alistar lo último. A las 4:00 p.m. salgo para el aeropuerto, el vuelo está para las 8:00 p.m. Mucha felicidad, ilusión, ganas, es un paso muy importante en mi carrera, voy a afrontarlo de la mejor manera”, dijo de entrada.

Luego, Luna aseguró que no ha hablado con el técnico Javier Aguirre, pero que desde mañana está a disposición cuando lo necesiten en la cancha.

“No he hablado con el profe, más que todo con los directivos, para ultimar detalles de la llegada, espero llegar pronto. La verdad no sé dónde me quieren, donde el profe decida estaré dispuesto a hacerlo de la mejor manera. Estos últimos partidos los he seguido, contra el Real Madrid y Villarreal y ahí voy estudiando la idea del profe y cuando llegue sea más fácil acoplarme y tengo una imagen”, agregó.

Por otra parte, Daniel Luna explicó también cómo se dio la negociación entre el Deportivo Cali y el Mallorca, y el momento que le ayudó para que el club español se decidiera y lo comprara.

“Sí, estoy listo para jugar, la urgencia del viaje fue para que me pudieran inscribir en la Liga de España y me tuvieran en cuenta, ya es decisión del profe, cuando decida meterme. El primer acuerdo había sido ese, que llegaba a la filial, y que ellos decidían si me compraban o no, pero a ellos les gustó el torneo, el Sudamericano Sub-20, que hice y por eso me hicieron viajar con urgencia para poderme registrar con el primer equipo y tenerme en cuenta cuando el profe me necesite. Ese gol contra Paraguay, eso me ayudó al fichaje, pero también el trabajo me ayudó a eso”, contó.

Acá más declaraciones de Daniel Luna:

*Lo prestarán para el Mundial Sub-20

“Es un tema que no se ha hablado, espero cuando llegue hablar sobre eso porque es un tema importante”.

*Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández le dio consejos, ya que jugó en Mallorca

“Hablé con el ‘Cucho’ hace poco, y pues le pedí consejos, algún tipo de recomendaciones, porque él estuvo allá y sabe como es todo y para mí es importante saber cosas. Muy amable, me contestó los mensajes, me dijo que tenía todo para que me vaya bien y muy agradecido con él por esa parte”.

*La familia y la comida que espera encontrar

“Ojalá por allá pudiera encontrar comida colombiana, que es lo que más falta hace afuera. Voy solo, me acompaña mi representante y ya, todavía no hemos visto la posibilidad de llevar a algún familiar, luego miraremos eso”.