Daniel Muñoz se presentó en el Genk: "Soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor”

Daniel Muñoz se presentó este martes ante la afición del Genk, de Bélgica, equipo al que llegó en este mercado de pases procedente de Atlético Nacional.

Muñoz, de 24 años, conversó con el medio oficial del equipo belga y aseguró que, aunque fue larga la espera, valió “la pena todo el sacrificio” y ahora solo espera demostrar sus condiciones.

"Creo que fue una espera larga, pero va a valer la pena todo el sacrificio, fueron meses de angustia, de no poder salir a trabajar como me gusta. Ya estoy acá y espero demostrar por qué me trajeron, espero llenar las expectativas del cuerpo técnico y dar siempre lo mejor de mí”, aseguró el colombiano.

"En Nacional siempre lo di todo por el club, por mi gente, por mi ciudad. Ser el mejor o no, no me interesa tanto, siempre salía con la ambición de ganar, de darle cosas importantes al equipo, que lastimosamente no se dieron. Vengo acá con un gran propósito personal, grupal, porque para eso me trajeron, para aportar, para aprender, para corregir”, agregó.

El antioqueño, que está en la consideración de Carlos Queiroz en la Selección Colombia, se describió como un jugador que no se ahorra “una gota de sudor en cada entrenamiento, cada partido”.

“Soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor en cada entrenamiento, cada partido, de mí pueden esperar que siempre lo entregue todo, pase lo que pase, siempre daré lo mejor de mí y un poquito más”, expresó.

Por último, Muñoz Mejía le envió un mensaje a toda la afición del Genk, que aguarda por ver la mejor versión del futbolista.

"Les mando un saludo muy especial, estoy muy ansioso de poder debutar con esta camiseta en esta ciudad. Sé que es una hinchada que siempre alienta, que siempre apoya y espero llenar sus expectativas como hinchas”, concluyó.