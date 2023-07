Daniel Muñoz sería el lateral derecho ideal para el Barcelona, según la Inteligencia Artificial

Daniel Muñoz es figura con el Genk, de Bélgica, y por sus buenas estadísticas y su estilo de juego, el lateral derecho colombiano sería el futbolista ideal para esa posición en el Barcelona, según la Inteligencia Artificial.

Y es que la herramienta de IA Olocip, sacó esta información en las recientes horas, y en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Bárbara Ugidos, directora de comunicaciones, quien explicó el tema que tiene que ver con el deportista de nuestro país.

“Al final lo que hace la Inteligencia Artificial es buscar a los mejores jugadores pero contextualizado en el club de destino. Entonces buscamos al mejor lateral derecho con Xavi como entrenador. No nos basamos en datos del pasado, sino en buscar cuáles serían los mejores futbolistas si jugaran en el Barcelona de Xavi”, contó de entrada.

Bárbara explicó las variables que utilizan para conocer el resultado de su búsqueda en esta herramienta.

“Utilizamos datos defensivos, ofensivas, construcción de juego; tiros; duelos ofensivos; las recuperaciones; bloqueos; recuperaciones; duelos defensivos aeroes y terrestres. Los pases, centros, asistencias, conducciones, muchas variables, más de 60 son, y lo que hace la IA es contextualizar en el entorno del Barcelona”, agregaron.

Acá más declaraciones:

*Daniel Muñoz, el más indicado para el Barcelona

“Daniel quedó primero, el rendimiento individual del jugador en el Barcelona por 90 minutos, los que se esperaría”.

*La herramienta de IA, un apoyo para los ojeadores

“Ya es una realidad, pero una herramienta de apoyo, para los expertos en sopcuting, la decisión no la toma, te ayuda a educir el margen de errores, que tus decisiones sean ma soptimas. El Barcelona de pronto no había pensado en Daniel mñoz y le pone en el radar jugadrwez no tan emdiaticos, pero la decisión al final es de un equipo”.

*No trabajan solos

“Nuestro proovedor de datos es uno que trabaja con muchos clubes a nivel mundial. Ya luego nosotros en Olocip ha creado un modelo que ha aprendido a través de esos datos evaluar”.

En la publicación realizada por Olocip, sobre el tema del lateral derecho del Barcelona, posición en la que el presidente Joan Laporta afirmó que necesitan reforzarse, detallaron lo que podría aportarle Daniel Muñoz.

"El Barca busca lateral derecho y estos son los elegidos por la IA. Predicción de rendimiento contextualizada en el FC Barcelona de Xavi en LaLiga: Walker, Pavard y Daniel Muñoz. El colombiano sería el jugador que más valor generaría para el conjunto azulgrana, contribuyendo a generar 1 gol cada 339 minutos", destacaron.

