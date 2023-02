Daniel Ruiz, el nuevo James Rodríguez: así lo referencian en Brasil ante opción de ir a Santos

Daniel Ruiz es uno de los futbolistas de la liga colombiana que daría el salto al balompié del exterior, específicamente al Santos, de Brasil. Por eso, en la prensa de ese país desde ya palpitan y hablan de lo que será la llegada del jugador bogotano.

Aunque aún no hay nada confirmado, todo está encaminado para que el volante o atacante salga de Millonarios y tenga su primer reto a nivel internacional, luego de sus pasos por Fortaleza y el equipo ‘embajador’.

“El extremo izquierdo colombiano Daniel Ruiz es el objetivo actual de Santos. El joven de 21 años juega en Millonarios, de Colombia, y ya despertó el interés de otros clubes del fútbol brasileño”, afirmaron de entrada en ‘Globo Esporte’.

Pero algo que causó curiosidad es la comparación que hicieron en el citado medio con James Rodríguez, una de las estrellas que ha tenido nuestro país.

Publicidad

“Ruiz es un jugador rápido, con capacidad para realizar buenos pases y lanzamientos, además de arriesgar tiros desde fuera del área. Las cualidades arrojaron comparaciones con James Rodríguez, estrella colombiana que actualmente milita en el Olympiacos, de Grecia”, aseveraron.

En ‘Globo Esporte’ también destacaron las estadísticas de Daniel Ruiz con Millonarios, en el 2022, dejando buenos números en un año en el que el cuadro ‘embajador’ fue protagonista.

“La promesa colombiana anotó nueve goles y brindó cinco asistencias en 57 partidos la temporada pasada. Uno de los camareros de Millonarios, Ruiz mostró calidad, principalmente en los lanzamientos para armar contragolpes y encontrar compañeros en condiciones de rematar. Además, el fuerte disparo desde el borde del área es considerado una de las armas del jugador de 21 años, quien también tiene la característica de rematar los tiros libres”, se lee en el citado medio.

Publicidad

Pero no solo hablaron de lo bueno, también dedicaron un párrafo de la nota para referirse a algunas cosas en las que debe mejorar el joven futbolista, quien tiene un carácter fuerte en cancha.

“Sin embargo, Ruiz también fue objeto de críticas durante la última temporada. Uno de ellos fue la irritación mostrada en algunos partidos que le generaron tarjetas amarillas innecesarias”, finalizaron.

Aunque aún no se ha confirmado el fichaje, el propio presidente del Santos confirmó que en las próximas horas llegarán unos refuerzos, y se habla que uno sería el '10' bogotano: "Traemos dos jugadores, pero no diré nombres, porque no tenemos contratos firmados. Tenemos que firmar mañana. Nuestra planificación es mucho más fuerte que la que veníamos presentando en 2021 y 2022. No tengas dudas. El resultado en el campo no ayudó", dijo Andrés Rueda, máximo dirigente del club 'peixe'.