Daniel Ruiz estaría "descartado" en Santos, tras no convencer al nuevo DT en los entrenamientos

Daniel Ruiz salió de Millonarios rumbo a Santos a principios de este año en busca de nuevas oportunidades y retos en el fútbol internacional. El talentoso mediocampista bogotano tenía el objetivo de consolidarse en el ámbito internacional y tener la posibilidad de dar el salto a Europa en un futuro cercano.

No obstante, los planes no han salido como se los imaginaba y desde su llegada al club tricampeón de América, el exMillonarios ha tenido un tiempo limitado en el terreno de juego. Ha participado en 19 partidos, acumulando un total de 646 minutos, lo que equivale a poco más de siete partidos completos. A pesar de no haber logrado marcar goles, ha contribuido con dos asistencias en diferentes competencias.

De este modo se ha hecho evidente que el volante colombiano ha perdido la continuidad que disfrutaba en su anterior club, Millonarios. En Santos, ha quedado relegado a ser uno de los jugadores con menos minutos de juego, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en el equipo brasilero.

Así las cosas, y en medio de una crisis deportiva que atraviesa el cuadro 'peixe' en el Brasileirao, las directivas decidieron dar un vuelco en el banquillo y realizar una cambio en su dirección técnica. El elegido para ser el nuevo DT fue Paulo Tarra, con la misión de poner al Santos en una mejor posición.

Si bien, esto podría representar una nueva oportunidad para Daniel Ruiz, de convencer al estratega y así tener mayores oportunidades, según la información de 'Globo Esporte', el entrenador del equipo donde brilló Pelé, no ha quedado convencido con el desempeño del durante los entrenamientos, lo que al parecer ha sentenciado su futuro en el futbol de Brasil.

“Según Santos, es meramente técnica. A diferencia de Nathan, Lucas Pires y Soteldo, baja por problemas disciplinarios, Daniel Ruiz está descartado por no entregar en los entrenamientos lo esperado por el técnico Paulo Turra”, comentaron en el medio citado.

Además, en el popular diario informaron que se vienen unos días claves para el jugador, ya que Mauricio Serrano, representante del volante, tiene programado viajar a Brasil la próxima semana para reunirse con el presidente de Santos, Andrés Rueda. El propósito de esta reunión es oficializar la salida del jugador y explorar nuevas opciones para definir su futuro futbolístico en el próximo semestre.

Recordemos que en los últimos días Alberto Gamero también se refirió al joven futbolista de la capital, “aún no hemos tenido conocimiento de Daniel Ruiz, él está en su club que es Santos, pero no tenemos conocimiento de si venga o no venga”.

De este modo solo resta esperar como avanzan las conversaciones entre las partes para conocer cuál será la determinación definitiva.