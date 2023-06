Daniel Ruiz y Steven Mendoza estrenan entrenador en Santos: Paulo Turra fue anunciado por el club

Paulo Turra assume como técnico do Santos FC



Paulo Turra é o novo técnico do Santos Futebol Clube. Ele assume o comando no lugar do Odair Hellman e se apresenta neste sábado (24), no CT Rei Pelé, véspera da partida diante do Flamengo, pelo Brasileiro, na Vila Belmiro. Aos 49… pic.twitter.com/xy9RIyOJ2C