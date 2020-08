Daniel Torres: "Hoy se da por finalizada la etapa en el Real Zaragoza, gracias por el apoyo"

View this post on Instagram

Gloria y honra a Dios por la oportunidad que recibí cuando llegué a este hermoso club. Hoy se da por finalizada esta etapa, muy corta, pero en la que termino totalmente agradecido. Agradezco a todas las personas con las que compartí el día a día y a quienes hicieron posible mi llegada y estadía. Agradezco no sólo por la oportunidad de jugar al fútbol, también por la disposición que hubo cuando se establecía el Reino de JESUCRISTO. Gracias afición por el apoyo y permanecer a nuestro lado, porque aunque las puertas de La Romareda fueron cerradas, el aliento y respaldo jamás cesó. Gracias @realzaragoza 💙 Dios les retribuya conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. #DiosFiel