Daniel Torres: “No estar en el Mundial de Rusia fue un golpe duro y difícil”

El mediocampista colombiano aseguró además que le ha costado adaptarse el fútbol europeo pero que confía, de cara a su tercera temporada en España, ser protagonista y contar con más minutos.

Daniel Torres no ocultó su tristeza tras no haber sido parte de los convocados por José Pékerman para estar con la Selección Colombia en el Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, se mostró confiado en tener una gran temporada con Alavés, de España, que lo acerquen nuevamente el proceso de la ‘tricolor’.

“Fue uno de los golpes duros que podía tener. El hecho de haber competido con ellos, haber jugado Eliminatorias y Copa América y quedarme unos meses antes fuera viendo cómo se acercaba el Mundial y no estaba ahí, es algo difícil”, afirmó Torres al diario español ‘Marca’.

Al mismo medio también le comunicó sus impresiones sobre cómo ha vivido hasta ahora su experiencia en el balompié europeo, donde ha disputado dos temporadas con el Alavés y se prepara para la tercera.

"Creo que ha sido duro. Ha sido difícil poderme acoplar y adaptar al fútbol europeo, pero también me he visto que me ha ayudado demasiado, no solamente en lo profesional, también en lo personal. Seguramente, profesionalmente no ha sido como se esperaba”, aseveró.

Por lo que fue muy critico con el papel que ha realizado hasta ahora “es cierto que hay algunas carencias desde el año pasado y sé que debo mejorar en lo personal. Hemos hablado sobre ello para tratar de mejorarlo”.

“En lo personal me gusta ser protagonista y espero afrontarlo muy bien teniendo la oportunidad de iniciar como titular. En caso de que no sea así, desde el banquillo es importante lo que uno pueda aportar”, sostuvo.

Por último, pasado el trago amargo de su ausencia en Rusia 2018, añadió que la Selección tuvo para pasar de los octavos de final y se refirió a la destacada actuación de Yerry Mina, con quien compartió vestuario en Independiente Santa Fe.

“Yerry es un niño. Es un niño que le ha tocado asumir un rol de adulto. Es un gran jugador, es un jugador que se ha atrevido. Su personalidad y forma de ser es transmitir alegría, aún en el juego. Una de las cosas que le pudo haber costado es eso, no poder ser como es él, tener que regirse a una forma de ser de la institución. Es razonable por lo que es el Barcelona como institución. Creo que tiene un gran futuro, en la Selección se pudo ver cómo es él y se vio un gran rendimiento”, concluyó.

