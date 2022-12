Daniel Torres: "Siempre he trabajado para estar de la mejor manera posible'

El volante colombiano comenzó a tener continuidad y minutos con Albacete, líder de la Primera B de España. El fin de semana jugó en la victoria 2-0 sobre Mallorca.

Daniel Torres parece ver la luz en el fútbol español. Después de no tener oportunidades en Alavés, el volante de marca colombiano llegó al Albacete, de la B, y allí de inmediato comenzó a jugar, a contar con regularidad.

Ese hecho tiene a Torres Rojas satisfecho e ilusionado. Así lo mostró en la charla con los medios después de la victoria 2-0 sobre Mallorca.

"No tuve continuidad en Vitoria, pero siempre trabajé para mantener la posición. Siempre he trabajado para estar de la mejor manera posible, ahora me dan la oportunidad y es cierto que tengo que mejorar. Estoy muy contento por la victoria y el rendimiento”, indicó el cundinamarqués.

Si algo tiene el exjugador de Medellín y Santa Fe es autocrítica y por eso sabe que aún puede dar mucho más en Albacete.

“Todavía me falta coger esa dinámica de juego que tiene el equipo. Es algo que lo da la continuidad, he tratado de aportar", finalizó Daniel Torres.

