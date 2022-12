Daniela Cortés: "Ese día no fue la primera vez que Villa me golpeó, sufrí violencia muchas veces”

La etapa de recolección de testimonios en el caso por lesiones personales y coacción contra el futbolista Sebastián Villa, ha dejado varios titulares de prensa en los últimos días.

El sábado salieron a la luz varios testimonios a favor del jugador, donde dejaban mal las denuncias realizadas por Daniela Cortés, situación que la obligó a salir otra vez a los medios y relatar su versión de la historia.

"Ese día no fue la primera vez que me golpeó, sufrí violencia muchas veces, pero me decidí a hablar por las amenazas. Por eso primero lo publiqué y después lo seguí en la Justicia”, indicó la mujer en el programa ‘Crónica TV’.

Daniela también contó cómo cambió la relación con la llegada a la Argentina: “Acepté acompañar a Sebastián porque cuando estábamos en Colombia las cosas eran diferentes. Acá se volvió una película de terror, y la solución que encontré fue irme muy seguido a Colombia. Cada vez que me iba, él prometía que iba a solucionar su problema, pero al volver se repetía el infierno”.

La excompañera sentimental narró cómo era el comportamiento del futbolista de Boca Juniors con ella: “Yo al principio estaba sola, y se aprovechó de eso, por eso, cuando empecé a armar mi círculo de amistades, le dio rabia. Se ponía celoso si me demoraba en llegar a casa, me ponía horarios, no me dejaba vestir como yo quería”.

“Cuando me pasaban las cosas, las mujeres de los futbolistas me veían rara, aunque yo lo negara o pusiera excusas para explicar los moretones; me preguntaban, pero prefería no hablar", sentenció Daniela en la entrevista.

"Ellos, por mantener el negocio, están dispuestos a todo, me acusan de extorsión, y yo no quise llegar a un acuerdo económico, sino justicia y seguridad para mi familia", culminó Cortés.