Daniele De Rossi: “No entendía porque Campuzano jugaba tan poco en Boca, es muy buen jugador”

Daniele De Rossi no oculta su afición por Boca Juniors y aún está pendiente de su actualidad y entre muchos temas se refirió a Jorman Campuzano .

En una entrevista con ‘ESPN Argentina’, al italiano le preguntaron por la expulsión del mediocampista colombiano, en el clásico contra River Plate.

“Es algo que a mí me pasó como 20 veces en mi vida, no se debe juzgar a nadie, era el primer superclásico para ‘Campu’, eso fue parte de lo que le pasó, por lo del codazo y todo, y la roja es justa, pero no las criticas sobre la persona, porque es un muchacho increíble”, aseveró.

Además, De Rossi siguió elogiando al oriundo de Tamalameque, diciendo que “es muy buen jugador, en mi corazón no entendía porque jugaba tan poco cuando yo estaba allá en Boca, porque es muy buen jugador”.

Por otra parte, el exjugador italiano también se refirió brevemente a un futbolista actual de River Plate y uno que ya no está: "Me encantan Quintero y Carrascal porque son jugadores distintos”.