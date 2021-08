Danilo Arboleda, haciendo historia con Sheriff Tiraspol, en Champions: “Queremos la fase de grupos”

El Sheriff Tiraspol está llamando la atención de muchos en Europa y también en Colombia, al tener tres futbolistas nuestros en el plantel: Frank Castañeda, Hansel Zapata y Danilo Arboleda.

Y es que el equipo de Moldavia está a 90 minutos, 'ad portas' de lograr una clasificación histórica a grupos de la Champions League , ya que eliminaron en fases previas al KS Teuta, Alashkert, Estrella Roja, y en la ida de la última prueba, vencieron 3-0 al Dinamo Zagreb.

Por ese motivo, Danilo Arboleda, zaguero central colombiano que milita en el Sheriff Tiraspol, atendió a GolCaracol.com antes del partido de vuelta que los podría llevar al certamen internacional más importante del Viejo Continente.

¿Cómo se siente con este presente con el Sheriff?

“Como siempre hemos hablado, gracias a Dios que es una linda oportunidad de jugar Champions, estamos bien con el equipo, hay que seguir así y hay que ir a ganar allá para meternos, porque queremos la fase de grupos”.

¿Pasan muchos sentimientos estando tan cerca de jugar con los mejores equipos del mundo?

“Eso es de todo jugador que quiere jugar Champions y esta linda oportunidad no se da varias veces, tenemos que aprovecharlo, ir a ganar y pasar a la fase, que es el objetivo mío y de todos. Sí, lo primero que estamos pensando es pasar el partido que viene, ganarlo y ahí si pensar en los rivales nos toca, un 3-0 no dice nada, entonces esperar pasar y luego con el que nos toque”.

¿A qué se debe este buen nivel suyo en Sheriff, titular y hasta marcando goles?

“El trabajo que he venido haciendo desde antes de venir acá, se ha visto reflejado de la mejor manera, la nutrición, el buen comer influye mucho, y al equipo por el recibimiento que me dio. Frank Castañeda me apoyó mucho cuando estaba solo y eso ha influido en ser titular y ayudar al equipo en cada partido”.

¿Qué lo sedujo del proyecto en Moldavia?

“Fue la Champions League, fue lo que más me gustó, y el club, que te trata muy bien, tiene varias canchas para entrenar, tiene dos estadios, y Frank me dijo mucho que viniera y gracias a Dios estoy acá con el equipo. Es muy organizado, pensé que era muy diferente, pero tiene muchas canchas, todo te lo tienen al día, es grato llegar a un equipo así y que todo esté en orden”.

¿Cómo se lleva con Frank Castañeda y Hansel Zapata?

“Castañeda me recibió de la mejor manera y luego la llegada de Hansel, también hay un peruano, tres brasileños, uno se siente cómodo, porque viene a un país desconocido y no habla el idioma”.

Háblenos de la cultura en Moldavia…

“Bien, la verdad muy bien, la comida es muy buena, uno va a los restaurantes y es similar a la de nuestro país, las personas son amables, te ayudan, la ciudad es tranquila, todo queda cerca y eso no ha sido de mucho problema”.