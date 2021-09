Danilo Arboleda: "Hicimos historia; hay que seguir fuertes, trabajando en silencio y dándolo todo"

Podrán pasar horas, días, semanas, meses y hasta años, pero seguirá hablando de la gesta que el Sheriff Tiraspol, de la mano de los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda, consiguió en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Este martes 28 de septiembre, el club de los 'embajadores tricolores' dio el golpe de la Champions League y venció 1-2 al Real Madrid, con goles de Jasurbek Yakhshiboev y Sébastien Thill, unos de los héroes de dicho logro.

Sin embargo, no fueron los únicos. El defensa central Arboleda fue de los puntos más altos del equipo. Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , lo entrevistaron y allí, se conocieron varios detalles más que interesantes.

¿Cómo ha sido el día después de haber hecho historia?

"Pasamos por un buen momento. Tenemos que aprovecharlo y seguir luchando. Vamos para adelante. Las felicitaciones de mi familia siempre son especiales y las más bonitas. Ellos siempre están pendientes. Mi mamá y mi esposa lloraron"

¿Con quién cambió camiseta y cómo prepararon el partido?

"El técnico nos dijo que no nos sintiéramos menos y que hiciéramos lo de los partidos anteriores, defendiendo bien, atacando y siendo contundentes. Cambié la camiseta con Eden Hazard. Le pedí el favor, accedió y yo también le di la mía"

¿Qué le pasó por la cabeza cuando lo consiguió?

"Se sintió increíble porque uno siempre soñaba jugar esa competencia y enfrentar a esas figuras. Es una bendición de Dios y uno siente que está haciendo las cosas bien. Eso se ve reflejado en el campo. Hicimos un partido bueno. Todos corríamos, hasta encalambrados metíamos"

¿Habló con algunos jugadores del Real Madrid?

"Con Benzema hablamos en la acción del penal y demás. Uno piensa que son arrogantes, pero no, son muy humildes. Esas son cosas bonitas que uno vive y de las que uno debe aprender porque son personas que llevan años en élite"

¿Karim Benzema le reclamó por la mano en el área?

"Sí me reclamó, pero le dije que no era penal; él decía que sí, pero era su palabra contra la mía. Ahí alegamos, pero después el árbitro decidió que no era y el VAR confirmó esa decisión. Pero no pasó a mayores, son solo cosas del partido y ya"

¿Qué opina de los elogios de Carlo Ancelotti?

"Llena de orgullo que esas palabras vengan de un gran entrenador que ha dirigido clubes grandes y campeón de Champions y demás. Ahí, se nota el trabajo que estamos haciendo. Uno se siente bien, tranquilo y con la felicidad de que las cosas se están haciendo muy bien"

¿Qué dijeron tras el gol del triunfo?

"Teníamos que estar más concentrados porque atacarían con más fuerza e impulsivos. Tuvieron opciones de gol, pero nuestro arquero Giorgos Athanasiadis fue fundamental con sus impresionantes atajadas. Fue una de las grandes figuras"

¿Cuál fue esa motivación de Frank Castañeda para ustedes?

"Él es un líder, está pendiente de cada jugador, tiene la motivación arriba, le da ánimo a los jugadores y es un líder positivo, siempre luchando y corriendo. Tiene demasiado carácter y personalidad. Da ejemplo y eso invita a que uno de lo mejor"

¿Cómo vivió el último gol? ¿Fue especial porque usted es hincha del Barcelona?

"Es un gol que queda para la historia. Cuando remató, sabía que sería gol. Soy hincha del Barcelona, pero esto es fútbol y contra todos hay que correr."

¿Qué se sabe de su renovación con Sheriff?

"Ellos ya hablaron conmigo, me dieron las gracias por todo lo que se está haciendo y yo seré quien decida. No me atajarán, sino que todo dependerá de mí. De aquí a diciembre, se esperará y me agradecen por lo que hemos conseguido hasta el momento"

¿Cuál fue la reacción por la anotación de la victoria?

"Nadie se esperaba ese gol y más que nació de un saque de banda. Afortunadamente, fuimos efectivos y ganamos el partido. Lo que hicimos fue histórico, tenemos que seguir fuertes y trabajando en silencio porque Dios nos lleva por buen camino"

¿Ha hablado con Reinaldo Rueda? ¿Cómo ve el tema de la Selección Colombia?

"No señor, hasta el momento no. Es un técnico al que se le debe dar la oportunidad. Esperar que se puedan ganar los partidos que viene. En cualquier momento, le llega la oportunidad a uno. Hay que seguir trabajando y cuando me toque, representar al país de la mejor manera"

Ahora se viene el Inter de Milán...

"Son difíciles y otro partido complicado, pero lo daremos toda. Lo prepararemos y trabajaremos para hacer otra muy buena presentación"