Danilo Arboleda: "Tenemos que preparar el juego frente a Real Madrid, como lo hicimos con Shakhtar"

Danilo Arboleda jugador colombiano que hace parte de Sheriff de Moldavia, habló este jueves sobre su debut en Champions League contra Shakhtar Donetsk, y del próximo partido frente a Real Madrid.

"La experiencia es hermosa le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado a mi y a Frank, esto no llega todos los días, así que tenemos que dar lo mejor en cada partido", mencionó este jueves, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

El equipo que está causando sensaciones en toda Europa y el mundo se enfrentará en la segunda jornada en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid.

Más declaraciones de Danilo Arboleda:

*Sobre el debut en Champions League

"La gente siempre está pendiente de nosotros, siempre apoyan. Celebramos así porque para nosotros y para la hinchada esto es un sueño, estar acá en la Champions y haber ganado el primer partido, entonces por eso fue la celebración. Como dijimos en el camerino, esto no termina; tenemos que seguir luchando para conseguir con ayuda de Dios clasificar a los octavos"

*Sobre el próximo juego frente a Real Madrid

"El equipo está tranquilo, en esta semana tenemos que planear el partido contra el Real Madrid como lo hicimos contra el Shakhtar, y entonces tenemos que pensar en grupo, como siempre lo hemos venido haciendo desde que empezó la Pre-Champions, ese partido tenemos que correr el doble"

*Cómo se comunica con sus compañeros

"Alguna cosita he aprendido en inglés, en el campo uno aprende a desenvolverse, como digo yo, en el campo la pelota es la misma. Frank me traduce todo lo que dice él técnico y eso lo hace más fácil, que estoy aquí con 'Casta', es el que me ayuda con esos inconvenientes"

*La zaga central del equipo

"Con Gustavo Dulanto hablamos mucho, sabemos que tenemos que estar muy fuerte los dos, somos cuatro latinos, dos colombianos un brasilero y un peruano"

*El lateral brasileño Cristiano

Es un gran jugador, lleva como cuatro años en el club y está muy feliz, es un jugador que es rápido e inteligente, ayuda mucho en defensa y en ataque, ayer lo demostró. feliz por esa asistencia que dio"

*Lo que extraña de Colombia

"La comida más que todo, no son cosas similares, acá hay mucha pasta y esas cosas, extraño la comida de Colombia. Se consiguen algunas cosas acá, como camarones, los frijoles y las lentejas, lo que no hay es plátano. Gracias a Dios tengo un nutricionista en Colombia que me manda los platos de la semana para hacer acá, y ahí se varía los menús y se comen cosas diferentes"

* Posibilidad para llegar a otros clubes

"Si para eso se trabaja día a día, para uno ir superándose personalmente. Como digo yo, hay que dejar las cosas en manos de Dios, que Dios lo coge en el lugar perfecto que uno se merece. Uno sueña con estar en grandes ligas, trabajar y entregar toda la humildad"