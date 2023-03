Danilo Moreno Asprilla: "Después del gol me gritaron cosas feas, cosas racistas y ahí me desahogué"

El fin de semana pasado uno de los colombianos que fue protagonista en el fútbol internacional fue Danilo Moreno Asprilla, quien dijo presente en el Beitar, de la Liga de Israel. Y lo hizo de manera espectacular, gracias a un gol de chilena, que lo ubicó como uno de los focos de atención en las últimas horas.

El antioqueño, de 34 años, atendió este martes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y contó algunos detalles de ese partido que tuvo las dos caras de la moneda para él, como quiera que hizo su gol número 13 de la presente temporada, pero su equipo cayó por un marcador de 3 a 1 frente a Hapoel Tel Aviv.

"Es la primera vez que marcó un gol de esa forma. Estoy contento, feliz, la verdad que no me lo esperaba, pero pude marcar así gracias a Dios", dijo inicialmente Moreno Asprilla, quien ha desarrollado su carrera a nivel internacional y en ligas lejanas de nuestro país.

En medio de la conversación, el atacante también comentó con respecto a su celebración y apuntó que "mi festejo se dio de esa manera porque me estaban diciendo cosas feas, cosas racistas, después del gol me desahogué. Todo porque ante esa situación el árbitro no hizo nada, por eso celebré de esa forma".

El futbolista colombiano agregó sobre ese mismo particular que "prácticamente en todos los equipos hay jugadores negros, también nacidos acá en Israel, porque mucha gentes se vino de Etiopía. Incluso, los hay en la selección de Israel".

¿En dónde fueron los inicios en el fútbol de Danilo Moreno Asprilla?

Danilo Moreno Asprilla comentó que profesionalmente comenzó en Rampla juniors, de la Liga de Uruguay. Así dijo que "efectivamente en Uruguay estuve dos años, fue mi primer equipo profesional, la verdad que recordando fue un paso bueno por el fútbol uruguayo".

¿Quién es Danilo Moreno Asprilla?

El delantero nació en Chigorodó, en el departamento de Antioquia. En el fútbol profesional colombiano solamente ha jugado en los siguientes clubes: Deportivo Pereira, Santa Fe y Patriotas. Sin embargo, a nivel internacional Danilo Moreno Asprilla ha actuado en clubes de ligas como las de Brasil, Catar, Uruguay, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y ahora en Israel.

Vea acá el golazo de Danilo Moreno Asprilla en la Liga de Israel

