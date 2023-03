Danilo Moreno Asprilla, el colombiano 'trotamundos' al que los árabes le "salvaron la vida"

Con más de 12 años por fuera de Colombia, Danilo Moreno Asprilla ya se mueve como 'pez en el agua' por las calles del mundo. Hoy juega en el Beitar Jerusalem, de Israel, y es una de las máximas figuras del equipo. Lleva 14 goles en la temporada y sueña con ganarse el botín de oro, aunque no juegue como delantero.

Moreno Asprilla atendió en una entrevista a Gol Caracol para nuestra sección el 'Embajador de la semana', reservada para los colombianos que se destacan en el fútbol del exterior. Allí reveló detalles de su travesía por el mundo y reconoció que su paso por el fútbol árabe le "salvó la vida".

El futbolista de Chigorodó ha actuado en el fútbol de Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y ahora Israel. En Colombia solo tuvo un paso fugaz por Santa Fe y Patriotas. Por eso, sabiendo que su retiro está cerca, dice que quiere culminar su carrera en el exterior, pues es donde ha pasado la mayor parte de su profesionalismo. Acá su historia.

¿Cómo le ha ido esta temporada?

"Gracias a Dios, me ha ido bien esta temporada. Ya llevo 13 goles en la Liga y uno en la Copa. En cuanto al equipo, no nos ha ido muy bien. Somos séptimos en la Liga, a pesar de que somos uno de los equipos más grandes del país, pero al principio tuvimos unos problemas internos que ya pudimos solucionar. Llevo dos años en el país y en el primero no tuve un buen rendimiento con goles, aunque sí jugué bastante. Creo que ya me acostumbre a este fútbol".

¿Qué tal son los hinchas y la gente en Israel?

"La gente está muy contenta conmigo aquí. El club me quiere tener por un par de años más, pero eso tendré que pensarlo porque ya llevo mucho tiempo por fuera de Colombia. Acá me aprecian los hinchas, los compañeros, el staff y hasta los directivos. Además que es especial porque estoy peleando por el botín de goleador, siendo un carrilero. He hecho un buen torneo y de eso la gente se ha dado cuenta, ellos lo reconocen".

¿Cómo es su vida allí?

“Yo acá vivo solo. Durante casi toda mi carrera he vivido sólo fuera del país. Acá a Israel no he traído a ninguno de mis familiares, pero yo creo que si me quedo el otro año, voy a decirle a mis padres y a mis hermanos que vengan. Por el momento, estoy solo y así vivo tranquilo”.

¿Sí se vive muy fuerte el tema del conflicto?

"Cuando llegué a Israel vivía en una ciudad que se llamaba Beersheva y cuando estaba allá solo escuchaba que pasaban cosas en Jerusalén y Tel Aviv. Ahora que estoy acá en la capital, casi todos los ataques han ocurrido en otras ciudades. Afortunadamente, aunque acá pasan muchas cosas, yo nunca me topado con nada de eso. Desde Colombia, la familia claro que tiene esa preocupación. Siempre ha habido conflicto en Israel y es difícil que cambie, menos mal por estas semanas ha estado más calmado".

¿Y la religión? ¿Le gusta visitar los templos antigüos?

"Jerusalén es una ciudad muy católica. Yo soy cristiano, creo en Jesús y cuando uno entra a la ciudad vieja se encuentra con todas las religiones y ellos viven muy tranquilos. Me gusta ir a la Ciudad Santa a caminar. Después de un partido me gusta ir a rezar. Es un lugar en el que uno se siente muy tranquilo. Trato de disfrutarlo lo más que puedo”.

Danilo Moreno Asprilla, jugador colombiano del Beitar Jerusalem. @fcbeitar

¿Cómo le va con la cultura, el idioma y la comida?

"La primera vez que salí de Colombia sí me costó muchísimo la cultura de otros países, pero acá en Israel hay muchos colombianos. En Jerusalén hay tres o cuatro restaurantes del país, entonces cada vez que puedo, voy y como allá. El tema del idioma sí se complica un poco porque hay personas que no dominan el inglés y solo hablan hebreo, pero menos mal todos los compañeros hablan en inglés. Con eso no ha habido muchos problemas acá".

¿Tiene asegurado el futuro, habiendo estado tanto tiempo fuera del país?

"Siempre he sido una persona muy tranquila. Nunca me ha gustado salir de fiesta ni gastar en cosas que no necesitaba. Entonces por ese lado mi familia y yo estamos tranquilos. Estuve en Arabia Saudita durante cinco años. Allá siempre se portaron muy bien conmigo y me ofrecieron buenos contratos, aunque no como el de Cristiano Ronaldo (risas). Si comparas con los sueldos de Colombia, es mucha la diferencia".

¿Usted tomó este destino exótico solo por la plata?

"No, la gente piensa que uno hace eso pero no. Cuando yo me fui para los Emiratos fue porque, a pesar de lo que dicen por ahi, es un fútbol muy fuerte. Después de que estuve en Bulgaría tuve la oportunidad de ir al Medio Oriente y no lo dudé. Estuve en el Al Ain, que es uno de los clubes más fuertes de los Emiratos Árabes Unidos y no me arrepiento de la decisión que tome. Estoy muy agradecido con los árabes, ellos me salvaron la vida".

¿Cómo lidia con la soledad, estando lejos de su familia?

"Yo viví gran parte del tiempo solo. Tuve un tiempo una novia que era de Bulgaria. Hay días que da duro, uno a veces llega a la casa y quisiera tener a alguien esperándolo, sobre todo cuando uno pierde. Eso pega duro. También hay veces que no tengo nada que hacer ni para dónde coger, pero hay que ser fuertes. Este es un esfuerzo que estoy haciendo y el día de mañana mi familia va a estar agradecida".