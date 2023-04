Dany Rosero: "En la MLS hay lujo, no se les escapa detalle, el impacto al llegar ha sido grande"

Uno de los jugadores colombianos que coronó el sueño y el objetivo de salir con destino al fútbol internacional en este 2023 fue el defensor Dany Rosero, quien pasó de Junior al Sporting Kansas, de la MLS de Estados Unidos. Luego de tener su documentación en regla, de presentarse en su nuevo club y de tener los primeros entrenamientos con sus compañeros; el futbolista de 29 años ya suma dos partidos, frente a Philadelphia Unión (0-0) y Colorado Rapids (derrota 1-0), y se nota feliz por el nuevo reto profesional.

Así lo reflejaron las palabras de Rosero, quien atendió a Gol Caracol y es el invitado de la semana en el 'Embajador de la semana'. "Este es un club maravilloso. El recibimiento acá fue perfecto. Muy atentos con cada cosa, no se les pasa un detalle. Creo que es un sueño el estar acá siendo parte de Sporting. Y la verdad es que estoy muy contento", dijo Rosero, después de haber cumplido con una de las prácticas.

¿Por qué quedó impresionado, algo en particular?

"El impacto fue muy grande. Me esperaba algo muy lindo, pero cuando tú lo ves es algo impresionante. De principio a fin es todo lujoso No te hace falta nada. Lo tienes todo. Con todo lo que te digo, es un sueño el hecho de estar acá. Quiero permanecer durante muchos años en este club".

Publicidad

¿El tema del idioma cómo va?

"Estoy por aprenderlo con un profesor de inglés, a ver si se me facilita un poco más todo. Y poder fluir más con las personas, con los compañeros especialmente. Espero pronto poder desenvolverme mejor en esa parte".

Ya ha jugado dos partidos, ¿qué le ha parecido el estilo de fútbol de la MLS?

"El fútbol de acá es un poco más dinámico. Hay una mezcla entre técnica y rapidez. Es un fútbol que ha crecido muchísimo y ha seguido creciendo durante muchos años. Están trayendo muy buenos jugadores y creo que la competencia se pone muy buena".

¿Cómo le va con el entendimiento con el técnico Peter Vermes?

"Estoy muy tranquilo acá. El técnico, habla algunas cosas en español y se le entiende muy bien. Los compañeros tienen buen pie. Un juego muy bueno. Así que eso nos facilita para entrar a la idea que de lo que quiere el profe. Con el tiempo, todo irá cambiando para bien".

Publicidad

¿Se encuentra ya con su familia en Kansas?

"Gracias a Dios estoy con mi esposa acá cerca. El sueño es poco más adelante, traer a mis padres (Martín Tenorio y Adelaida Valencia), que puedan conocer un poco de lo que es Kansas City. Y es importante tenerlos a todos cerca porque creo que es más fácil y me fortalece. Sería una alegría para mí tenerlos a todos juntos".

¿Se puede comparar en algo su paso por Arsenal de Argentina en sus inicios y ahora en la MLS?

"Son experiencias. Creo que de chico estaba empezando en Argentina, en Arsenal, y me tocó difícil. Gracias a Dios, ahora tenemos la recompensa de estar en esta etapa de grande al llegar a Estados Unidos y quiero aprovecharlo al máximo. Y seguir con mi sueño y darle gracias al Señor, en especial por estar acá".

Publicidad

¿Dejar a Junior en medio de una complicada situación deportiva, qué significado tuvo?

"Fue un momento muy complicado para mí porque uno siempre quiere dejar al club de la mejor manera y no en duros momentos. Confiando en Dios, irá cambiando todo. Estos son etapas del deporte. Me siento orgulloso en haber hecho parte de ese club. Hoy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de seguir avanzando en mi carrera Y de donde sea que vaya, estaré agradecido con Junior. Y espero un día volver a ser parte de esos colores tan maravillosos".