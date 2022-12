Darío Rodríguez: "La situación en Bogotá es más dura con el coronavirus, que acá en México"

El delantero bogotano del Correcaminos, de la B mexicana, relató los cuidados y la situación que vive en Ciudad Victoria, en donde aún no crecen los contagios por el COVID-19.

El artillero Darío Rodríguez, quien llegó este 2020 al equipo naranja de la segunda división ‘manita’, habló con GolCaracol.com acerca de la situación que se vive en México, con respecto al coronavirus.

Publicidad

El secreto que se guardó José Pékerman sobre Lionel Messi, en el Mundial de 2006

Rodríguez Parra fichó con el Correcaminos, de Ciudad Victoria, a principios del mes de febrero. Desde su hogar, en la zona norte del país azteca, el ‘cafetero’ se refirió a las medidas que han tomado desde el club, la manera en la que debe entrenar y la relación con su familia, en estos tiempos de pandemia.

“La cancelación de la Copa América es una triste noticia, pero prima la salud de todos”

¿Cómo está la situación por la pandemia allá?

Publicidad

"Aquí en Ciudad Victoria no está tan fuerte ese tema. Sí hay un poco de quietud en las calles, pero no es tanto como en otros países".

Daniela Zapata, la combinación perfecta del 'Cucho' Hernández en su cuarentena en España

Publicidad

¿Siguen entrenando?

"El equipo, nos tiene en casa. Nos mandaron rutinas de entrenamiento, desde ayer no asistimos a entrenamientos como tal, pero nos dejaron unas rutinas para hacer en casa o en un parque cercano donde no haya tanta gente".

Alerta en Juventus: el volante Blaise Matuidi dio positivo en prueba de coronavirus

¿Cómo es la situación con la familia y los víveres?

Publicidad

"Yo acá estoy solo y tengo lo necesario en la casa. Ayer fui y compré unas cosas que necesitaba y había mucha gente comprando, pero bien.

Mi familia, que está en Bogotá, ha estado muy pendiente. Pero creo que la situación allá esta más dura que acá donde yo estoy, entonces toca estar más pendiente del tema de ellos allá".

Publicidad

“Es injusto que el fútbol español termine con la clasificación como está ahora”

¿Cómo los toma el parón?

"Esperamos que no nos vaya a costar, venimos en un buen momento. Estamos segundos, estamos a una victoria de estar clasificados, matemáticamente podemos estarlo. Queremos terminar bien, sabemos que terminar con un buen rendimiento para la liguilla acá va a ser importante. Esperamos que esta para no nos afecte. Estamos entrenando, nos están monitoreando desde la parte técnica, esperamos llegar muy bien después del parón".

Tolima va en contravía de todos: los 'pijaos' no descansan y siguen entrenando a pesar del coronavirus

Publicidad

¿Cómo ha sido la adaptación al fútbol mexicano?

"Es un fútbol diferente, es un fútbol más físico, en Colombia es un poco más técnico. Y bueno, adaptándonos, pero desde que llegué me adapté bien, a los ocho días que llegué ya estaba jugando y ya había hecho gol, entonces creo que voy bien. Ya poco a poco me he ido adaptando, ya al transcurrir los partidos he jugado más y me voy sintiendo un poco mejor cada partido".

Publicidad

Ernesto Lucena: "Hay efectos económicos por lo de Copa América, pero por ahora se dilatan las obras"

¿Y su relación con los colombianos en el equipo: Leiton Jiménez, Wilber Rentería y Esneyder Mena?

"Nosotros, los colombianos, donde estamos hacemos ese buen ambiente. Desde que llegué, somos más colombianos que extranjeros. Nos reunimos, compartimos cada vez que se puede, estoy muy bien con ellos".

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.