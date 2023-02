Darwin Núñez: “Luis Díaz es un jugador fundamental para nosotros en el Liverpool”

Si bien en los últimos años el Liverpool se ha acostumbrado a estar en la parte alta de la tabla, la presente temporada ha sido para el olvido, puesto que más allá de los resultados negativos, los jugadores no encuentran su mejor versión dentro de la cancha. Luis Díaz poco ha podido aportar por culpa de una lesión que sufrió en octubre del año pasado y que todavía no le han permitido volver a tener minutos de juego. Su ausencia se ha sentido, tanto así que Darwin Núñez manifestó que extrañan y necesitan al colombiano.

En el 2022-23 el técnico Jurgen Klopp como se dice popularmente 'no le ha cogido la pita' al equipo, luego de una campaña marcada por las lesiones y por unos refuerzos que no han dado la talla y no han estado a la altura de las exigencias de un club que por historia es considerado uno de los mejores de Inglaterra.

En la décima casilla y con 29 puntos, los 'reds' prácticamente están resignados a mantenerse en pelea, pero por los cupos a competencias internacionales, puesto que ya ven muy de lejos a un Arsenal que es líder con 50 unidades. Luis Díaz apenas alcanzó a disputar 8 encuentros en los cuales marcó 3 anotaciones, todo eso ocurrió antes de sufrir un duro golpe en un juego contra los 'gunners' que actualmente lo tiene marginado de tener acción.

Por su parte, el que sí ha podido ser titular es Darwin Núñez, el uruguayo que arribó a Anfield para esta temporada luego un excelente nivel mostrado con el Benfica durante el 2021 y el parte del 2022. Sin embargo, el atacante no ha logrado desplegar todo su talento en la zona ofensiva. En 15 encuentros ha anotado 5 tantos, pero han podido ser muchos más, no obstante, no ha sido efectivo, y por el contrario, ha errado múltiples ocasiones que serían impensadas de fallar por un futbolista de su clase.

Núñez habló en 'Premier League Productions' sobre su arranque con el Liverpool y reconoció que el equipo necesita de Luis Díaz para mejorar a nivel colectivo. “Muchos jugadores también están lesionados, Luis Díaz, por ejemplo. Es un jugador fundamental para nosotros, muy importante en la posición en la que juega. Ojalá vuelvan pronto y juntos podamos acabar con esta mala racha”, fueron las palabras del 'charrúa' que además ha mostrado afinidad con el guajiro no solo dentro sino también fuera de las canchas.