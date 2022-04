Darwin Quintero, brillando en la MLS: “Al pasar los años me volví más táctico que regateador”

Darwin Quintero lleva años marcando goles y siendo figura en el fútbol internacional, y actualmente lo hace con el Houston Dynamo, en la MLS.

El delantero colombiano viene de ser elegido como el jugador del mes de marzo, ya que aportó tres goles para dos triunfos importantes de su equipo frente a Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

Por eso, Quintero, en charla con GolCaracol.com, se refirió a su actualidad en el balompié norteamericano, su forma de juego en la MLS y si piensa en volver al fútbol de nuestro país.

¿Cómo se encuentra en la actualidad en Estados Unidos?

“Estamos contentos, mis hijos super cómodos en la ciudad, en todos los sentidos bien y por ende siempre que tu familia está bien, tú estás bien. Estamos contentos y tratando de disfrutar todos los momentos”.

¿Qué decir de este arranque de temporada en la MLS?

“La verdad que feliz por como se ha venido trabajando, físicamente bien, que es algo muy importante, siempre estar a plenitud para competir. Entonces, en ese sentido estoy muy contento, porque físicamente me siento bien, se hizo una buena pretemporada, sin molestias, sin nada que cortara el proceso. Después de eso se empezó bien el torneo, por ahí no se empezó jugando, pero todo es trabajo”.

¿Cómo está su situación en el equipo para esta temporada?

“Uno siempre trabaja para que cuando te toque, hacer las cosas bien, dar resultados y como siempre lo he dicho trabajar para que no te saquen, y que si te sacan no sea por ti sino por decisión técnica. Mientras tenga la posibilidad de jugar, doy el 100 y cuando no depende de mí, tengo que estar tranquilo”.

¿Cómo es el estilo de juego del actual Darwin Quintero?

“La verdad es que a medida que van pasando los años, tu forma de jugar tiende a cambiar un poco, a ser más táctico, tener más visión, que el regateador que era antes, he aprendido mucho. La parte física la he mejorado, si me hubiera tocado un tiempo antes acá estuviera aún mejor físicamente, porque se trabaja mucho. Algo que por ahí cuando estaba joven no me pedían tanto”.

¿En qué posición está jugando?

“He jugado algunos partidos detrás del ‘9’, que es la posición donde yo siempre me he sentido cómodo. He jugado por afuera y trato de hacer lo mejor, pero por la banda te genera desgaste. Pero ahí es donde mejor me siento, detrás del 9, cuando le gano la espalda a los volantes de marca, para buscar anotar y ayudar al otro delantero”.

¿Qué objetivos hay para la temporada?

“El objetivo es claro, volver al equipo a los play off que hace varias temporadas que no se clasifica, pero todo es en conjunto si el equipo clasifica el trabajo de uno se va a notar. Por eso quiero hacer goles y asistencias pero siempre primero el equipo”.

¿Lo veremos en el fútbol colombiano pronto?

“Eso es algo que me he planteado, muchas veces veo el fútbol colombiano y se me antoja mucho disfrutarlo, sentir lo que es en los estadios de mi país, pero solo Dios tiene el cuándo y vamos a ver si se me da la posibilidad”.