Darwin Quintero niega peleas con DT y poses de figura en el América, de México

El delantero colombiano se declaró sorprendido por su salida de los ‘Águilas’. Ahora no es claro determinar su futuro profesional.

Después de unos días de conocerse su salida de América, Carlos Darwin Quintero rompió su silencio y entregó sus declaraciones al respecto. De entrada, el exjugador del Tolima y el Pereira no entendió las razones por las que no lo tuvieron más en cuenta en las ‘Ágilas’.

“Yo estaba contento, me quería quedar, era suplente muchas veces y poco a poco me gané un puesto, entonces eso a mí no me incomoda, si me toca pelear un puesto lo he hecho; las razones por las que me colocaron transferible ni las sé, ni me las dijeron”, declaró el colombiano en nota con el Diario ‘Récord’.

Sobre las especulaciones que trascendieron en torno a desencuentros con el técnico Ricardo Lavolpe y con algunos de sus compañeros, Quintero manifestó que “en ningún momento peleé con Lavolpe, tenía una buena relación y me llegó a decir varias veces que quería tenerme en su esquema, me sorprendió que me pusieran transferible”.

Antes de terminar con la entrevista, el atacante indicó que “siento que con todos los jugadores me la llevaba bien, a quien le preguntes, por ahí hay compañeros con quien la llevas más que con otros, pero es algo normal en un equipo”.



Según ‘Récord’ a Quintero ya no lo pueden ubicar en otro club mexicano y sus posibilidades están en otra liga del mundo o permanecer contra viento y marea en América.