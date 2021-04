Darwin Quintero y una nueva temporada en la MLS: “Quiero mejorar mis números en goles y asistencias”

Este viernes comenzará una nueva temporada de la MLS y los futbolistas colombianos, como siempre, aportarán su ‘granito de arena’ y serán protagonistas, tal y como lo espera en este caso Carlos Darwin Quintero .

Actualmente en el Houston Dynamo , el experimentado delantero de nuestro país, espera poder seguir aportando para su equipo y seguir creciendo en una liga “competitiva” como la de Estados Unidos.

Darwin Quintero atendió a GolCaracol.com este jueves y se refirió a sus objetivos en la nueva temporada y de lo agradecido que está por mantenerse aún en el fútbol internacional.

¿Qué tal la pretemporada?

“Bien, gracias a Dios, contento, ha sido una pretemporada larga, bastante movida, con mucho trabajo, pero gracias a Dios estamos físicamente bien”.

¿Con muchas ansias de jugar, me imagino?

“Sí, la verdad que con muchas ganas, por ahí no comenzaré jugando por decisión técnica, quiere ver otras cosas, por ahí como que no se llenó del todo lo que hice la temporada pasada, pero seguiré trabajando haciendo las cosas bien y esperar la oportunidad y motivado por una temporada más como profesional y apoyaré desde afuera”.

¿Qué balance le dejó la temporada anterior?

“La verdad me sentí bien, en lo personal con mucha fuerza, la verdad que por ahí cuando en lo grupal no salen las cosas lo personal no se ve mucho, pero no es fácil quedar en el top 3 de jugadores que más oportunidades crearon, quedar de mejor asistidor y goleador de tu equipo y por ahí haber hecho todo eso bien y no llenarle el ojo a tu técnico es difícil de entender, pero toca asimilarlo y seguir trabajando y voy a darle”.

¿Qué objetivos tiene para esta nueva temporada?

“Que el equipo pueda clasificar a los play offs, y en lo personal intentar mejorar los números del año pasado, mientras tenga la continuidad que uno necesita para tener un buen desempeño, pero esa es la idea, hacer más goles, mas asistencias, pero lo primordial es el equipo que pueda clasificar”.

¿Qué se siente un nuevo año en el fútbol internacional?

“La verdad soy un agradecido con Dios por brindarme esta oportunidad no es fácil mantenerte 13 años afuera de tu país, con buena continuidad, lo disfruto, trato de estar siempre, aportar, del día a día mejorar y entonces esperamos que esta temporada se puedan hacer grandes cosas”.

¿Cómo le ha aparecido la MLS?

“Es una liga muy competitiva, que los equipos muestran mucha fuerza, que crece día a día, los escenarios que tiene son impresionantes, de pronto falta un poco de hinchada, de pasión que tiene la gente en Sudamérica, en México también son muy pasionales, viven por su equipo”.

¿Para el futuro qué espera Darwin Quintero?

“Dios dirá que nos tiene, acá tengo contrato hasta diciembre con una opción de que se pueda renovar un año más, o sino esperemos qué se puede dar, donde he estado he dejado las puertas abiertas, en Colombia, en México, hay que disfrutar, la temporada hasta ahora va a comenzar, y luego miraremos”.