David Luiz se le atravesaría a Yerry Mina rumbo a Barcelona: el brasileño se le ofreció al club catalán

El jugador de 30 años no está teniendo un buen momento con el Chelsea, por lo que aprovechó un desplazamiento por temas médicos a la ciudad española, para mostrar su interés de vestir de azulgrana.

La información revelada por ‘Catalunya Radio’ este martes, indica que el zaguero brasileño estuvo mirando la posibilidad de cambiar de equipo con destino a la escuadra catalana, en donde deben buscar el reemplazo de Javier Mascherano, quien abandonará el equipo en el próximo mercado de pases.

Entre las posibilidades, Yerry Mina siempre ha estado presenta, inclusive con un acuerdo entre Palmeiras y Barcelona para hacer un fututo traspaso, pero no se ha cristalizado la opción, por lo que ahora aparece un jugador que podría truncar la negociación.

No obstante, para el equipo español no es muy factible la llegada de David Luiz a sus filas, puesto que el costo del traspaso, más el salario que devenga, no estarían acorde con lo que busca Barcelona, quien vería con mejores ojos a Mina, ya que es más joven, más económico y con mayor proyección de cara al futuro.