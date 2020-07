David Ospina, baja en la convocatoria del Nápoles por una “fatiga muscular en el muslo derecho”

David Ospina es el arquero de confianza de Gennaro Gattuso en el Nápoles, aunque no podrá contar con él para el duelo de la Serie A, este miércoles, contra el Parma.

Prensa italiana se rinde a los pies de Duván Zapata: “El delantero más completo del Calcio”

El guardameta colombiano no está en los convocados para el partido de este miércoles, y el club explicó las razones.

“Trabajo personalizado para Llorente y terapias para Ospina debido a fatiga muscular en el muslo derecho”, informó el Nápoles, en un comunicado después de finalizado el entrenamiento de este martes.

“Santos Borré tiene mucha carrera por delante, pero en River demostró lo que tiene y está feliz”

Así las cosas, el arquero antioqueño no estará para el duelo contra el Parma, de este miércoles, desde las 12:30 p.m., y no se sabe cuánto tiempo estará de baja, ya que el club no específico el tiempo de recuperación.

Publicidad

Vea acá la convocatoria del Nápoles para enfrentar al Parma: