David Ospina, cuidado: en Italia ya hablan de un arquero que llegaría en su reemplazo, en Nápoles

Uno de los jugadores colombianos que termina contrato con su actual club en la presente temporada es David Ospina, quien todavía no ha firmado su renovación con Nápoles y tampoco ha llegado a un acuerdo con otro equipo, o al menos eso es lo que sabe de manera oficial.

Por esa razón, en Italia vienen hablando mucho del jugador que estaría bajo los tres palos en el cuadro azul del sur de dicho país. Así, un nombre que aparece en el listado es el de Lorenzo Montipo, quien milita en el Hellas Verona.

“Lamentablemente, el año pasado descendió encajando muchos goles. En Verona se relanzó, el sueño de todos siempre es subir a un escalón, pero Lorenzo tiene que pensar en completar su propia maduración", expresó Alberto Fontana, agente del golero, en charla con 'Radio Marte'.

Además, resaltó que: "Creo que habrá interés: si uno lo hace tan bien y tiene esta edad, me asombraría lo contrario. A Napoli ciertamente no se puede decir que no, ya que todos los grandes equipos necesitarán dos porteros fuertes para estar a la altura en cualquier competencia”.

De esa manera, las directivas del cuadro napolitano estarían ya trabajando en lo que sería el reemplazo de David Ospina para la siguiente campaña.

El jugador de la Selección Colombia ha sido acercado a clubes importantes como el Real Madrid, donde está Carlo Ancelotti, y a la Lazio, pero todavía no se ha finiquitado nada.

¿Qué día finalizará el contrato de David Ospina, con Nápoles?

El 30 de junio es el día en que la vinculación que tiene el portero colombiano con los italianos llegará a su final. Medios del 'país de la bota' han indicado que el conjunto azul le ha dado varias ofertas para renovar, pero no han sido satisfactorias para el antioqueño.