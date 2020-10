David Ospina, en la convocatoria del Nápoles para le Europa League y se espera que sea titular

El español Fabián Ruiz, el italiano Lorenzo Insigne o el belga Dries Mertens encabezan la lista de convocados publicada este miércoles por el Nápoles para viajar a San Sebastián y medirse este jueves con la Real Sociedad en la fase de grupos de la Europa League .

Tuchel, un problema de mucho billete para los directivos del París Saint-Germain

El técnico Gennaro Gattuso citó a 23 jugadores para el importante cruce de la Reale Arena, en la que su equipo debe reaccionar tras la derrota sufrida la semana pasada en casa contra el AZ Alkmaar holandés.

En la lista destaca el regreso del polaco Piotr Zielinski y el macedonio Elijf Elmas, quienes estuvieron de baja durante todo el mes de octubre tras dar positivo por coronavirus. En la expedición napolitana no está el español Fernando Llorente, que no cuenta para Gattuso y que no ha sido incluido en la lista UEFA, al igual que el polaco Arkadiusz Milik.

Cristiano Ronaldo se siente "bien y saludable", pese a que el test de Covid volvió a dar positivo

Esta es la lista completa del Nápoles:

Publicidad

Porteros: Meret, Ospina , Contini.

Defensas: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.

Centrocampistas: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabián Ruiz, Zielinski, Lobotka.

Delanteros: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna. EFE

Confirmado: no habrá publicó en el Metropolitano para el partido Colombia vs Uruguay