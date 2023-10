David Ospina 'enloqueció' y corrió detrás de un compañero del Al Nassr que lo hizo quedar mal

Hace algunos días David Ospina volvió a unirse a la disciplina del Al Nassr luego de superar una grave lesión y posterior operación en el codo, que lo alejó varios meses de los terrenos de juego. El arquero antioqueño se mantiene en forma en la actualidad con el club de Arabia Saudita, con el que no está inscrito en ninguna competencia debido a su larga baja.

Pero en las últimas horas, el también guardameta de la Selección Colombia se ha hecho viral en las redes sociales y todo por una acción en una práctica del Al Nassr en la que su compañero Otávio le 'saca la piedra', lo sacó de sus casillas.

Y es que Ospina Ramírez se ha caracterizado por ser un jugador tranquilo y muy calmado en el campo de juego, pero definitivamente Otávio hizo enfurecer al al exgolero de Atlético Nacional y el Niza de Francia.

Cristiano Ronaldo y David Ospina con Al-Nassr. @AlNassrFC

En medio del entrenamiento del Al Nassr, el futbolista brasileño cobró un penalti y la ejecución por parte de éste fue a lo grande, al estilo 'panenka', engañando de forma magistral a David Ospina, quien tras la ejecución por parte de Otávio no dudó en perseguirle y recriminarle.

Por supuesto, el centrocampista brasileño no dudó en festejar a lo grande su cobro, frente a Ospina, que por más que corrió no lo alcanzó. La acción le ha dado la vuelta al mundo.

Aquí el momento curioso entre David Ospina y Otávio:

Otávio marcou um panenka no treino e Ospina não gostou 🤣 pic.twitter.com/uRcA6QqEBd — B24 (@B24PT) October 24, 2023

¿Qué dijo el DT del Al Nassr de David Ospina?