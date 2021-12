David Ospina frente a frente con Duván Zapata: ambos titulares en el partido Nápoles vs Atalanta

👥 Gli 𝟏𝟏 scelti da Mister Gasperini per #NapoliAtalanta!

⚡️ Nerazzurri 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 here!



Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/H3Til1dg1U