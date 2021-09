David Ospina, 'salvador' en Niza, Arsenal y Nápoles: sus mejores momentos en Europa

¿Quién duda de las cualidades de David Ospina bajo los tres palos? Desde sus inicios, demostró que estaba para grandes cosas. Basta con remontarse al 2005, cuando debutó en Atlético Nacional, arco que no le pesó y en el que, rápidamente, se consolidó, gracias a sus excelentes presentaciones.

Esas mismas fueron las responsables que, en 2008, Europa pusiera sus ojos en él y, a sus tan solo 19 años, diera el salto al Niza, de la liga de Francia, firmando un contrato por cuatro años, donde el colombiano brilló. De hecho, el club no dudó un segundo en renovarle por una temporada más.

Y es que, sin lugar a dudas, fue su mejor época en el viejo continente. No en vano, alcanzó los 199 juegos (17.646 minutos), entre Liga, Copa y Europa League, siendo determinante en cada uno. Además, recibió 237 goles, firmó 65 vallas invictas, recibió 11 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones.

Fue producto de esa regularidad y alto nivel que Arsenal, un histórico, lo fichó. La ilusión era grande y con justa razón, ya que estaba dando un salto más en su carrera. Ahora, el portero antioqueño, en 2014 y con 26 años, sería el encargado de custodiar el arco de un gigante de Inglaterra.

Todo parecía empezar bien. En la temporada 2014/15, disputó 23 compromisos, entre FA Cup, Premier League, Champions League y la Carabao Cup. Aunque el número no fue el más alto, teniendo en cuenta la gran cantidad de torneos, hubo una rotación medianamente pareja con sus compañeros.

Sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados. En las dos temporadas siguientes, el arquero fue relegado y, sumando la 2015/16 y 2016/17, solo jugó 26 compromisos, cifra realmente baja y que dio inicio a los rumores de una salida, en busca de nuevos rumbos para tener ritmo.

Pero David Ospina se dio otra oportunidad con los 'gunners' y el panorama mejoró un poco. Para la temporada 2017/18, se convirtió en el 'ángel guardián' en la Europa League. En dicho certamen, hizo parte del once inicial en 10 oportunidades, cumpliendo con las expectativas.

No obstante, no fue lo esperado. Si bien, jugó un total de 21 encuentros, cifra muy cercana a la que tuvo a su llegada, el 'embajador tricolor' quería algo más. Por eso, el capítulo en territorio inglés llegó a su fin, dejando un sabor agridulce porque no sucedió lo esperado.

Finalmente, registró 70 partidos, recibió 76 goles, firmó 29 porterías imbatidas, recibió una tarjeta amarilla y nunca vio la cartulina roja. Eso sí, se debe resaltar que más allá de las decisiones de los respectivos entrenadores, las lesiones fueron un dolor de cabeza para el antioqueño.

Problemas inguinales, lesiones de hombro, molestias en su espalda, golpes en los muslos y una delicada lesión de cadera fueron algunos de los obstáculos que se le presentaron. Fue así como, en busca de una mayor regularidad y de una óptima recuperación, emprendió vuelo.

Ahora, era el turno de Italia. Un nuevo país, una nueva liga, un nuevo reto. Todas las condiciones estaban dadas para que volviera a destacarse, como en los viejos tiempos. Y así fue. En Nápoles, tras tres temporadas y el inicio de la cuarta, ya jugó más partidos que en Arsenal.

David Ospina suma 75 juegos, entre Champions League, Europa League, Serie A, Copa de Italia y Supercopa de Italia. De igual manera, ha logrado 29 vallas invictas. Por otro lado, ha recibido 71 anotaciones y ha visto cinco amonestaciones, pero jamás ha sido expulsado.

Ahora, más allá de los números, de algunas suplencias por decisiones técnicas y de ciertas lesiones como molestias en los aductores, traumatismo craneal, cansancio muscular y gastroenteritis gripal, el golero ha tenido gran protagonismo y un crecimiento exponencial.

Prueba de ello es lo conseguido en estas últimas semanas, destacándose en los compromisos frente a Juventus, Leicester, Udinese, Sampdoria y Cagliari, siendo titular, protagonizando impresionantes atajadas y siendo clave en la consecución de los objetivos de su equipo.

Y así se lo reconocieron. El Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES en inglés) reveló, en su informe mensual de rendimiento de los jugadores, que el cancerbero de la Selección Colombia es el de mejores números en la Serie A y en el mundo, en su posición.

Con un puntaje de 88.8, y en cuanto a Italia, supera a Mike Maignan, del AC Milan , quien tiene 87, y a Vanja Milinkovic-Savic, del Torino, quien suma 86 puntos. En las ligas de Europa, también manda sobre Manuel Neuer (87), David De Gea (86.5) y Alisson Becker (85).

A sus 33 años, David Ospina está viviendo un momento estelar, ese mismo que tuvo hace unas cuantas temporadas atrás. Y, de seguro, no se detendrá. Con profesionalismo, humildad y trabajo duro, cualidades que siempre lo han acompañado, seguirá dando lo mejor, creciendo, batiendo récords y ampliando su historia.