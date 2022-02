David Ospina, sobrio y sin responsabilidad en el gol, en el empate entre Nápoles e Inter de Milán

El arquero colombiano David Ospina comenzó como titular en la fecha 25 de la Serie A de Italia, que dejó como saldo la igualdad entre Nápoles e Inter de Milán por 1-1, en el estadio Diego Armando Maradona.

Lorenzo Insgine marcó de penal al minuto 7 y había puesto en ventaja a los dirigidos por Luciano Spalleti.

Al minuto 36, el antioqueño controló sin problema un remate de cabeza del bosnio Edin Dzeko tras centro del croata Iván Perisic.

No obstante, en el inicio de la parte complementaria Dzeko no perdonó a Ospina y con un remate potente en el área chica, fusiló al guardameta colombiano que no pudo hacer nada para atajar el disparo.

Al minuto 57, el exArsenal volvió a entrar en escena, esta vez, por un choque que sufrió en la rodilla derecha y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del club del sur de Italia.

Con este empate, el Inter mantuvo la ventaja de un punto sobre el Nápoles con 54 unidades y conserva el liderato de manera momentánea en la Serie A.