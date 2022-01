David Ospina solamente jugó el primer tiempo con Nápoles: ¿se lesionó el arquero de Colombia?

Lo que empezó bien, no terminó de la mejor manera para David Ospina. El director técnico Luciano Spalletti volvió a confiar en él y lo alineó en el once titular para el encuentro de este jueves, entre Nápoles y Fiorentina, por los octavos de final de la Copa de Italia. Sin embargo, no pudo culminar el partido.

Cuando el marcador estaba 1-1 y para sorpresa de muchos, el arquero colombiano fue sustituido en el entretiempo para darle paso a Alex Meret, quien recién regresaba a una convocatoria, tras superar el coronavirus. De inmediato, iniciaron las especulaciones y varios medios italianos se pronunciaron.

"No está claro el motivo de esta sustitución, dado que David Ospina no parecía lesionado. La hipótesis más acreditada es que Ospina acusó una molestia más o menos leve y como no era un partido de Liga, el técnico no quiso correr riesgos", publicó 'Sportface'.

Pero no fue el único en dar su concepto. 'Calciomercato' informó que "el guardameta colombiano, en el primer tiempo, acusó algunos problemas y empezó a cojear, lo que obligó a hacer la variante; las condiciones de Ospina se evaluarán en las próximas horas."

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia, en Eliminatorias?

Así las cosas y a falta de confirmación, las alarmas se encienden en la 'tricolor', teniendo en cuenta que David Ospina es una de las piezas más importantes, siendo prenda de garantía, seguridad y hasta capitán.

Por eso, se deberá estar pendiente al parte médico oficial, ya que los próximos partidos del combinado patrio son frente a Perú y Argentina, el 28 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

