Dávinson Sánchez, acogido por el entrenador del Tottenham: "Incluso los mejores fallan penaltis"

Dávinson Sánchez recibió el apoyo de su entrenador Ange Postecoglou, luego de fallar su penalti en la definición desde los doce pasos contra el Fulham, lo cual significó la eliminación del Tottenham en la segunda ronda de la EFL Cup. El 'cafetero' volvía a la titularidad después de haber estado presente desde el arranque en el partido contra el Brentford, por Premier League.

"Incluso los mejores fallan los penaltis. Dávinson estuvo muy bien en realidad. Sin un par de entradas que hizo no hubiésemos ido a los penaltis”, aseguró el estratega inglés frente a lo que fue la presentación en cancha del oriundo de Caloto, quien no está pasando por un buen momento en el conjunto de los 'Spurs', pues, aparte de no acumular muchos minutos en la actual temporada 2023/24, el pasado martes fue el único que erró en la tanda de penaltis en el compromiso contra los 'Cottagers'.

Desde los 12 pasos estuvieron sus compañeros Heung-Min Son, Devan Kulusevski y James Maddison, quienes sí lograron convertir para el conjunto inglés.

Los dirigidos por Ange Postecoglou se fueron en desventaja en el minuto 19, luego que el defensor neerlandés Micky van de Ven anotara en su propia puerta. Sin embargo, el brasileño Richarlison le dio la igualdad al equipo 'Spurs' al minuto 56, no obstante, al final la anotación no bastó para sellar su clasificación a la siguiente ronda de la EFL Cup. "El vestuario está decepcionado, pero tiene resiliencia. Tenemos que aguantar estos golpes, levantarnos y empezar de nuevo el sábado”, manifestó el estratega inglés.

Dávinson Sánchez falló el penalti en Tottenham vs Fulham, por Copa de la Liga de Inglaterra GLYN KIRK/AFP

Por el momento, el futuro del colombiano es incierto en el Tottenham, pues su titularidad ha estado en duda debido a la llegada de algunos jugadores que se han ganando la confianza del entrenador Postecoglou, como lo es el argentino y mundialista 'Cuti' Romero. Situación que ha permitido que varios equipos pongan el ojo en Dávinson Sánchez. Uno de ellos ha sido el Rennes de Francia, el cual ha hecho que el club francés presente una propuesta formal para llevarse al defensor 'cafetero'. Sin embargo, la oferta no ha terminado de seducir al equipo inglés el cual espera recibir por el jugador entre 10 y 15 millones de euros.

Queda por ver cuál será el futuro del nacido en Caloto y si se quedará en la Premier League o si partirá a otra liga del mundo. Actualmente, el Tottenham es tercero de la Premier League con sete puntos, luego de dos victorias y un empate. Los 'Spurs' se enfrentan en la próxima fecha de la Liga de Inglaterra al Burnley.