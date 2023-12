Dávinson Sánchez 'calienta motores' para el partido contra el Copenhague, por Champions League

Desde Turquía reportan excelentes noticias para uno de los jugadores de la Selección Colombia, quien no había podido estar en los últimos partidos del Galatasaray, luego de haber sufrido una lesión.

Todo se trata de Dávinson Sánchez , el cual estaría listo para el compromiso contra el Copenhague, por la Champions League. Así lo reveló el medio deportivo 'Sporx'. "No hay obstáculo para que el colombiano, ya recuperado de su lesión, y la estrella marroquí Hakim Ziyech, que no pudo jugar contra el Adana Demirspor, participen en el difícil partido", comentó el portal deportivo.

No obstante, la información no solo se reducen con la recuperación de Dávinson Sánchez, sino que a su vez, lo dan como parte del once titular que iniciará en el duelo. "El técnico del Galatasaray, Okan Buruk, confiará el núcleo de la defensa a Sánchez y Abdülkerim Bardakcı en el partido fuera de casa en Copenhague. Kaan Ayhan, que jugó en defensa en ausencia de Sánchez, será trasladado nuevamente al mediocampo", sentenció 'Sporx'.

¿Qué le sucedió a Dávinson Sánchez?

El pasado 25 de noviembre, el defensor central salió sustituido en el duelo del Galatasaray contra Alayanspor, generando gran preocupación en el cuerpo técnico del cuadro 'león'.

Y es que a los pocos días, según el comunicado oficial del Galatasaray, se conoció que el 'cafetero' sufrió "una distensión de segundo grado en el grupo muscular trasero superior izquierdo".

No obstante, eso ha quedado atrás y el colombiano se alista para no solo ganar su compromiso contra el Copenhague, sino para clasificar a los 'octavos' de la Champions League. Competencia en la cual aspiran a llegar hasta una instancia importante.

Dávinson Sánchez, jugador del Galatrasaray de Turquía. Foto: Twitter de @GalatasaraySK.

¿A qué hora es el partido del Copenhague contra el Galatasaray?

El duelo por Champions League entre los dos equipos está previsto que comience a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Parken. Cabe mencionar que la última vez que se enfrentaron, empataron 2-2 en la primera jornada del torneo más importante de clubes de Europa.

Actualmente, Galatasaray está en la tercera casilla del grupo A con 5 puntos, los mismos que el Copenhague, solo que con una diferencia de -2.

Sin embargo, es importante recordar que los 'leones' están 'firmando' una importante campaña, pues en la Liga de Turquía son segundos con 40 puntos, los mismos que el líder Fenerbahce, solo que con una diferencia de gol más baja.

Se espera un duelo entre Copenhague y Galatasaray esté lleno mucha acción, pues el equipo de Dinamarca también e apunta a acceder a la siguiente ronda de la Champions League.