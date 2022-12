Dávinson Sánchez: “Con la Selección Colombia seguimos en deuda con nuestra afición”

El defensor central de la Selección Colombia y del Tottenham, de Inglaterra, habló con los medios de comunicación este jueves y se referiró a temas de la ‘tricolor’ y también sobre su futuro.

Claro y conciso sobre lo que pretende con la Selección Colombia y con su club en un tiempo cercano. Así se mostró Dávinson Sánchez, este jueves en la ciudad de Cali, quien es uno de nuestros 'embajadores' de primer nivel con el Tottenham, de la Liga de Inglaterra.

En un evento organizado por la multinacional Nike, el central manifestó sobre lo sucedido en la reciente participación internacional con Colombia que: “yo creo que con el tema de Selección Colombia el balance pudo haber sido mucho mejor porque con la materia prima que tenemos, con los jugadores línea por línea no nos sentimos inferiores a nadie. Seguimos en deuda con nosotros mismos, con la afición, con el pueblo colombiano, que tanto nos ha apoyado y tanto ha confiado en nosotros”.

Quiere más con la ‘tricolor’ y así lo dejó en evidencia. “Obviamente es una tarea, que dentro del trabajo intentaremos corregir. Ahorita empieza un nuevo ciclo, un mandato diferente, sabiendo que todo lo que viene es en pro de la Selección”, dijo.

La pasa bien con el Tottenham, por eso añadió, “se especula mucho. Cuando andas en un buen momento siempre te salen cosas, pero dentro de todo estoy contento. Estoy en un equipo importante, y así lo demostró jugando una final de Champions League. Tengo compañeros de nivel mundial, un entrenador de élite, campos de entrenamiento buenos, no tengo nada de qué quejarme”.

Al final de la temporada 2018/2019, su club no ganó la Liga ni la competición internacional, sobre eso sentenció: “Si no cumplimos los objetivos propuestos no quiere decir que haya sido una mala temporada”.

Sánchez Mina se tendrá que reincorporar en las próximas semanas a la disciplina del conjunto londinense, comandado por el técnico argentino Mauricio Pochettino.