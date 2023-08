Dávinson Sánchez, de lo más cotizado en el fútbol internacional: sumó nuevo pretendiente

A poco de que se cierre el mercado de fichajes en el ‘viejo continente’, Dávinson Sánchez no ha podido concretar todavía ninguna propuesta formal para salir del Tottenham Hotspur. Sin embargo, pretendientes no le faltan al colombiano, quien en las últimas horas sumó uno nuevo, desde Países Bajos.

Con pasado en Ajax y actualidad en los ‘Spurs’, el central ‘cafetero’ de 27 años es pretendido por el PSV Eindhoven, con miras a lo que será la presente temporada. Y es que, bien es conocida la intención tanto del club inglés como de Sánchez por darle un fin definitivo a ese ciclo profesional, que en las últimas temporadas se ha venido deteriorando, al punto de que la hinchada ya ha tenido roces directos con el jugador.

Es por eso, que en la intención de dar una solución positiva para todas las partes , desde Países Bajos no ven con malos ojos incorporar al colombiano este mismo mercado de fichajes. “PSV no parece haber perdido las esperanzas ante la llegada de Dávinson Sánchez. El subcampeón de la Eredivisie la temporada pasada sigue buscando refuerzos defensivos y lleva tiempo asociado con el colombiano, pero hasta ahora le ha parecido demasiado caro”, publicó en su portal ‘FC UPDATE’ sobre las complejidades que se presentan en el movimiento por el central.

Dávinson Sánchez celebró este domingo con Ajax, en Holanda. OFICIAL AJAX.

Sin embargo, a pesar de esas mismas dificultades, al parecer existe una posibilidad a la que el cuadro neerlandés se aferra en este cierre de la ventaja de fichajes: “Según Marco Timmer, observador del PSV de Voetbal International, todavía existe la posibilidad de que los habitantes de Eindhoven llamen a la puerta de Sánchez”.

Publicidad

Desde Francia le hacen ‘ojitos’ al colombiano

Frente a su gran y reconocida trayectoria en el fútbol internacional, el oriundo de Caloto no solo es ‘coqueteado’ desde Países Bajos, pues, en las últimas horas también ha sido pretendido por el Rennes, que al parecer vería compleja la operación por el colombiano.

“Tottenham ha rechazado una oferta de 7,7 millones de libras esterlinas por Dávinson Sánchez procedente del Rennes", publicó ‘Mail online’, develando las reales intenciones de los franceses por el jugador.

Publicidad

La Premier League también es una opción

El campeonato inglés no se queda atrás y, equipos como el Fulham o Nottingham Forest también habían entrado en la puja por el central, que hasta ahora no ha decidido su futuro y, de no hacerlo antes del cierre de la ventana de fichajes, Sánchez comntinuará en el Tottenham, club con el que actualmente tiene contrato.