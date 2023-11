Dávinson Sánchez despierta las alarmas: no son buenas las noticias que llegan desde Turquía

Malas noticias para la Selección Colombia. Uno de sus principales jugadores estará fuera de las canchas hasta nuevo aviso, debido a una situación inesperada que se presentó en el último partido en el cual estuvo en cancha. Todo se trata del central Dávinson Sánchez, quien según su equipo el Galatasaray de Turquía, sufrió una molestia física.

"Como resultado de la resonancia magnética realizada en nuestro hospital patrocinador, Medicana, a Dávinson Sánchez, quien se lesionó en el partido contra Alanyaspor, se detectó una distensión de segundo grado en el grupo muscular trasero superior izquierdo y se inició el tratamiento del jugador”, mencionó Galatasaray.

Pues todo sucedió en la fecha 13 de la Liga de Turquía, cuando el colombiano salió de la cancha al minuto 79 por su compañero Victor Nelsson y prendió las alarmas de todo el cuerpo técnico, quienes tenían expectativa porque el 'cafetero' lograra estar en el duelo contra el Manchester United, por la Champions League.

No obstante, tal escenario no se presentará y hay expectativa entre los hinchas sobre el reemplazo de Dávinson Sánchez, ya que desde su arribo a tierras turcas se ha ganado el cariño, debido a sus puntos altos dentro del terreno de juego. En lo que lleva con el club de los 'leones' acumula 11 partidos, 1 gol y 2 asistencias; hecho que ha producido que se consolide en el once titular del técnico Okan Buruk.

Y es que tal ha sido el buen nivel que ha presentado, que permitió que el estratega Néstor Lorenzo lo llamará a la 5 y 6 jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Tanto así que fue titular en el histórico triunfo del combinado nacional frente a la Selección de Brasil en el estadio Metropolitano.

¿Cuál es la actualidad del Galatasaray?

Si bien al inicio de la temporada el conjunto turco tenía altas expectativas debido a sus destacados fichajes, el equipo no ha sido esquivo a las exigencias y ha respondido de muy buena manera en el terreno de juego, pues en la Liga de Turquía se encuentra en la segunda casilla con 34 puntos, la misma cantidad que el actual líder, Fenerbahçe, solo que con diferencia de gol distinta.

Dávinson Sánchez con el Galatasaray Foto: Galatasaray

En términos del máximo torneo de clubes en Europa, los 'leones' se encuentran en la tercera casilla con 4 puntos del Grupo A.

El próximo compromiso que tendrá que afrontar Galatasaray es contra el Manchester United, en un duelo por la Champions League. El partido dará inicio a las 12:45 p.m. (hora de Colombia).