Dávinson Sánchez: “El fútbol te da oportunidades, hay que estar listo para aprovecharlas”

Dávinson Sánchez no es titular indiscutible en el Tottenham, pero dedicación y asumir su rol con altura, no es problema para él.

"En cuanto a mi posición, he estado listo para jugar en cada momento en que el entrenador me necesite. Así que sí, tenemos que estar listos. Incluso si no estás jugando, eso no significa que no vas a estar involucrado. El fútbol te da oportunidades todo el tiempo y se trata de eso: estar listo para aprovecharlas cuando se te necesite”, afirmó de entrada el futbolista colombiano.

Además, en las mismas declaraciones recogidas por la prensa inglesa, Sánchez se refirió al trabajo que viene realizando su técnico, Antonio Conte.

“Hemos trabajado mucho en cada detalle, tratando de traer su filosofía. No es fácil cuando llega un técnico a mitad de temporada. Como jugadores tenemos que hacer todo y, como vestuario y club, queremos estar en el lugar en el que estábamos antes. Es un entrenador que exige mucho de todos, incluso de los jugadores que no están involucrados en los juegos. Está bien. Eso es lo que necesitábamos”, aseveró.

Ahora, y ante la lesión del ‘Cuti’ Romero, Dávinson Sánchez podría tener más protagonismo en el Tottenham y deberá destacarse para ganarse el lugar.