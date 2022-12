Dávinson Sánchez es uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en la actualidad, y aunque no ha tenido la continuidad esperada en el Tottenham , su rendimiento ha sido aceptable con los 'spurs'.

'Dao', como es conocido el zaguero, habló con el consulado nacional en el Reino Unido y tocó algunos aspectos importantes que ha tenido que atravesar a lo largo de su carrera como futbolista y enfatizó en su papel como colombiano en los países europeos.

"Si quieres tener algo el día de mañana debes tener persistencia y desde ahí no tuve duda que iba a lograr el objetivo, nadie me garantizaba que iba a jugar como profesional, pero nadie tampoco me iba a quitar las ganas de conseguirlo", dijo de arranque el defensor central.

Igualmente, recordó sus inicios en el fútbol colombiano en las divisiones inferiores del América de Cali , equipo en el se desarrolló como jugador, antes de dar el salto a Atlético Nacional .

"A los 6 años estaba en América de Cali y soy muy agradecido con ellos, porque desde esa edad ellos se hicieron cargo de mis transportes. Ahí pasé toda mi infancia, siempre destacándome, estando entre los mejores y preparándome", agregó con emoción Sánchez Mina.

Igualmente, recordó las dificultades que tuvo que pasar durante su niñez, mientras entrenaba con los 'escarlatas': "A los 13 años me fracturo la tibia y el peroné, pasé 8 meses con un yeso y en un momento le dije a mi mamá que no quería ir más a Cascajal a entrenar. Ella me dijo que no habían hecho un esfuerzo desde los 6 años para que abandonara".

Ahora, el defensor de la Selección Colombia tendrá que concentrarse en el final de la temporada que será el próximo domingo frente a Leicester y que será clave para conseguir un cupo dentro de la Europa League.