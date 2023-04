Dávinson Sánchez genera muchas dudas, pero tendría una segunda oportunidad en el Tottenham

En la Premier League, Tottenham sigue luchando por mantenerse en la parte de la tabla y sellar su cupo a una competenca europea. Este domingo, los 'spurs' visitarán al Newcastle y Dávinson Sánchez podría tener minutos de juego a pesar de ser recientemente silbadio y abucheado en medio de su actuación frente al Bournemuth la jornada pasada.

Y es que, a pesar de no vivir el mejor de sus momentos, sino por el contrario, uno de lo más duros, el exAtlético Nacional tiene opciones de jugar ante la enfermeria copada que tiene su equipo. “Cristian Stellini podría enfrentar una decisión importante cuando se trata del defensa del Tottenham, Dávinson Sánchez, antes del partido de la Premier League en Newcastle. Los 'Spurs' cayeron en una derrota por 3-2 en casa ante el Bournemouth el sábado y el defensor colombiano fue objeto de abucheos del Tottenham con cada toque después de estar involucrado en el segundo gol de los visitantes”, dijo el portal 'Football London'.

Si bien no estuvo para nada fino el juego pasado, su presencia en esta fecha no está descartada en los absoluto enfatizó el citado medio. "Sin embargo, hay un problema ahora que con Clement Lenglet lesionado, Stellini bien podría necesitar usar al experimentado Sánchez en St James ‘Park, ya que él y Japhet Tanganga son los únicos centrales en forma disponibles del francés”, aclararon.

De esta manera se le presentaría una oportunidad de oro, una posibilidad de resarcir sus culpas en el terreno de juego y mostrar esa seguridad que es capaz de dar en la zaga.

Publicidad

Un encuentro el Bournemouth para el olvido

Sánchez fue suplente frente a los 'rojonegros', sin embargo, saltó al terreno más pronto de lo que se esparaba luego de una lesión de Clement Lenglet a los 35 minutos. El exAjax se mostró muy inseguro y tuvo que ver en los dos primer tantos del rival. Fueron tales sus desconcentraciones, que el entrenador no lo aguantó y los sustituyó al 58' por Arnaut Danjuma, quien anotó un tanto al rato.

La afición de los 'spurs' no le perdonó su nivel y lo silbó, tanto así, que Sánchez se fue desconsolado al banco y dejo ver su tristeza. Al final del partido fue el capitán Hugo Lloris quién los respaldo con las siguientes palabras: “Nunca he visto esto en mi carrera. Me siento muy mal por Davinson, es mi compañero y amigo. Ha estado luchando por el club durante muchos años. La historia es triste para el club, para la afición y para el jugador”.