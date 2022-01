Dávinson Sánchez jugó todo el partido y no pudo contra la arremetida de Chelsea en el segundo tiempo

Antonio Conte nuevamente le dio la confianza a Dávinson Sánchez y lo puso como inicialista en la derrota a manos del Chelsea en condición de visitante por Premier League.

El nacido en Caloto formó en principio una línea de tres, pero con el resultado adverso, pasó a ser el segundo central junto a Eric Dier.

Publicidad

Al comienzo del compromiso en Stamford Bridge, le costó llegar pronto a los cierres y con el transcurso del primer tiempo se fue soltando. Al minuto 17, lució fino el futbolista que militó en el Ajax haciéndole un cierre providencial a Romelu Lukaku.

Publicidad

Los despejes se volvieron una constante antes del término de la primera mitad, tanto con la cabeza como con los pies, y a su vez, la salida limpia desde atrás. Sin embargo, en el segundo tiempo, los dirigidos por Tüchel salieron a arrollar y lo consiguieron.

En el primer tanto estaba en su zona defensiva y los volantes de recuperación no ayudaron a frenar el disparo de Hakim Ziyech, al inicio de la etapa complementaria. Posteriormente, Thiago Silva amplió el marcador a través de una pelota quieta, que el colombiano a pesar de no tener esa marca, no logró cerrar.

Publicidad

Con este resultado, los ‘blues’ se ubican en el tercer lugar de la tabla con 47 puntos y los ‘spurs’ quedaron en la séptima casilla con 36 puntos. En la próxima fecha, el campeón de Europa se medirá al Crystal Palace tras el aplazamiento frente a Arsenal y el elenco del norte de Londres jugará contra el Southampton.