Dávinson Sánchez, la oferta que tuvo del Barcelona y las razones por las que no aceptó.

El defensor central colombiano estuvo en un Instagram Live y habló de sus anécdotas en Nacional, los acercamientos con el elenco catalán, la importancia de José Mourinho y Mauricio Pochettino, y mucho más.

Dávinson Sánchez ha forjado una carrera como profesional en la que en poco tiempo ha logrado títulos internacionales y se abrió camino en Europa. Y este miércoles contó sobre su proceso como futbolista, anécdotas y más temas.

En un Instagram Live con la página partidaria de Atlético Nacional, ‘Blog Verdolaga’, el defensor central habló de su llegada al cuadro verde gracias a Juan Carlos Osorio, y de la Copa Libertadores que ganaron en 2016.

Además, Dávinson contó que tuvo ofertas del Cali y de Santa Fe, pero el técnico risaraldense lo convenció de ir a Medellín.

Por último, Sánchez se refirió a su experiencia en Europa, de José Mourinho y de la oferta que tuvo del Barcelona, antes de fichar por el Ajax, de Holanda.

Repase acá las declaraciones de Dávinson Sánchez:

*La propuesta de Juan Carlos Osorio para a Nacional

“No lo conocía, y menos que iba a ser el técnico de Nacional. Se me acercó, yo estaba jugando una copa con Juventus Florida, creo, y había un convenio entre América y la escuela de don César. Él estaba haciendo su rutina de entrenamiento con su esposa, se acercó al final de ese partido y me dijo que sería el próximo DT de Nacional, que quería unirme a ese club por lo grande que es, me dijo que haría su proyecto, que llevaría jugadores y que creía que yo podría ser parte de este procedimiento. Lo consulté con mi familia, había tenido la opción de ir al Cali y a Santa Fe, y estaban las tres opciones. Siempre era pensar en mi futuro, decidí irme con la persona que creyó en mí, y mi madre fue importante ahí. Decidí Nacional por eso, estuve muy cerca de irme a Santa Fe, pero vino Osorio y se me acercó".

*La importancia de Osorio en su carrera

“En realidad el profe me dijo un montón de palabras, que las condiciones que tenía era para jugar en un equipo muy atlético, pero también cuando llego a Nacional fui de volante de primera línea y ahí jugué. Y en una reunión se llegó a un acuerdo que había un espacio para jugar de central, yo dije que jugaba ahí en el primer equipo si se tiene la posibilidad. Ya después todo lo que vino en esa posición. Al principio no me costaba y en Selección Valle me colocaban ahí”.

*La llegada de Reinaldo Rueda a Nacional

“El llegó y fue muy claro y simple, dijo que teníamos jugadores de Selección Colombia, en su primera charla dijo que no iba a hacer cosas locas, no iba a cambiar nada de lo que estaba estipulado, y que el equipo así iba a responder en cancha. En diciembre fuimos campeones, después viene la Libertadores que es algo que todos recordamos y que con el pasar del tiempo es algo que lo va a marcar a uno”.

*La charla entre Macnelly y Rueda para que él jugara

“A mí me dijo que mi momento iba a llegar, estaba en esa época Alexis Henríquez, Francisco Nájera y Óscar Murillo. Yo seguí creyendo y recuerdo que en la Superliga fue cuando Murillo se va a Pachuca, y faltaba un defensor, yo estaba entrenando, haciendo lo mío y el profe estaba en una charla con Macnelly y voy pasando y me dice: “¿Será que a este morocha si le da? Macnelly le respondió que por supuesto, que llevaba cuatro años, que como no me iba a dar. Al día siguiente jugué con Nájera, ganamos 2-0 y luego en Medellín terminamos el trabajo, que fue un partido muy tranquilo para nosotros”.

*Su debut en Copa Libertadores

“Estaba la ansiedad de debutar en un torneo internacional, uno no lo dimensiona, yo en el momento decía que era un partido más, y yo le pregunte a Alexis por Wanchope, no lo conocía. Fue un partido que lo manejamos bien, en defensa no lo sufrimos, pero ellos llegaron a su manera, Franco Armani estuvo inmenso, fue un buen arranque dentro de todo”.

*Recuerdo campeón Copa Libertadores

“Cuando juego con Sao Paulo ya me habían vendido al Ajax, me preguntaban por eso, pero uno toma conciencia, porque fueron cinco años en Nacional donde aprendí muchísimo y por eso se guarda mucho recuerdo y aprecio, es un torneo internacional y seguirá siendo un título muy importante”

*Oferta del Barcelona

“Fue un momento donde te puede salir bien o mal una decisión, pero gracias a Dios supe esperar, supe tener paciencia, saber lo que era mejor para mi carrera. Muchos me decían de eso, pero en mi corazón yo sentía que iba a estar donde podría ganarme mi posición, al final no fui al Barcelona. Uno queda con la tranquilidad de que hizo lo que su corazón sintió. No me convenía mucho las condiciones en las que iba a ir”.

*Importancia de Pochettino en Tottenham

“Es una persona muy importante en mi carrera porque él es quien me trae. 'Depende de vos', me dijo cuando llegué y eso le refuerza todo lo que uno tuvo. También me decía que nadie me había regalado nada, que era por mis capacidades que estaba allá”.

José Mourinho

“Un buen entrenador yo creo que todos lo saben, ha sido un técnico ganador donde estuvo, siempre se vio involucrado en cosas importantes, la relación ha sido muy buena, en el primer momento uno va con el temor de qué le gusta o no. Siempre ha sido muy abierto y atento, lo que ha demostrado se lo ha ganado a pulso, y de eso se trata, de poder aprender de la mano de él y todo es gracias a un proceso”.

